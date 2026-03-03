Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein

Guðlaug Sigfúsdóttir hefur verið búsett í Barein í Miðausturlöndum í fjórtán ár. Hún segist aldrei hafa átt von á því að búa við sprengjuárásir, landið sé svo friðsælt. Fjölskyldan hefur lítið sofið fyrir sprengjum og sírenum síðustu nætur og heldur sig bara heima.
Stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran hefur nú breiðst út um öll Mið-Austurlönd, með gagnárásum Írana á herstöðvar og sendiráð Bandaríkjanna og skotmörk í Ísrael. Í erlendum miðlum segir að Íran hafi, til dæmis, ráðist að herstöðvum Bandaríkjanna í Barein. Myndband hér á vef BBC.
„Það hafa engar sírenur verið frá því klukkan hálf þrjú í nótt,“ segir Guðlaug en að rétt í þessu hafi verið send viðvörun um að þau ættu að koma sér í skjól. Rætt var við Guðlaugu og Sebastian, sextán ára son hennar, í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Guðlaug segir ekki allt beint lokað heldur sé fólki ráðlagt að vera heima því það sé búið að skjóta niður svo margar eldflaugar á svæðinu. Sebastian sinnir því námi sínu á netinu og segist hafa verið hræddur í byrjun en sé núna að venjast látunum og ekki eins hræddur.
„Þeir réðust á álverið í nótt og reyndu að ráðast á Sidra þar sem olíutankarnir eru,“ segir Guðlaug og að það sé búið að rýma ýmis svæði nálægt sem talin séu skotmörk.
„Þetta er mjög óhugnanlegt,“ segir Guðlaug.
Hún segir stjórnvöld í Barein hafa skotið niður 45 dróna frá Íran en hafi ekki svarað fyrir sig. Samkvæmt fréttum hafi einn látist en blóðbankinn hafi gefið út fyrirmæli í gær um að gefa blóð.
Þau Guðlaug og Sebastian segjast lítið sofa. Þau hafi verið rétt búin að sofna í gær þegar sírenur byrjuðu að væla og að eftir það hafi verið erfitt að sofna aftur.
„Við erum bara heima,“ segir hún og að það hafi verið gefin út fyrirmæli um hvert þau geti farið. Það séu byrgi nálægt en það búi ein og hálf milljón á svæðinu og það komist aðeins um 500 til 600 þúsund í byrgin.
Guðlaug segist hafa séð myndbönd frá svæðunum sem hafi verið rýmd og aðstæður hafi ekki verið góðar.
„Þetta er skrítið, það er enginn skóli, það er búið að færa prófin,“ segir Sebastian.
Guðlaug segir dásamlegt að búa í Barein, þetta sé „frjálsasta“ múslimalandið og að þau hafi haft það mjög gott. Sebastian þekki ekkert annað því hann hafi aðeins verið tveggja ára þegar þau fluttu.
„Við höfum ekki kvartað hingað til,“ segir Guðlaug og að hún hafi aldrei átt von á því að búa þarna við þessar aðstæður.
Íslendingur búsettur í Kúveit-borg segir að fólk sé beðið um að halda sig innandyra vegna braks frá drónum og flaugum sem hafa verið skotin niður. Hann vonar að árásunum fari að linna en fjölskyldan sé við öllu búin.
Fjórar ungar íslenskar konur sem voru í safarí við Dubai á laugardagsmorgun fréttu frá foreldrum sínum hér heima að drunur sem þær heyrðu væri skotárás að sögn móður einnar þeirra. Þær hafa verið fastar á hóteli síðan þá en vonast er til að þær komist frá borginni á miðvikudag.
„Það er er enginn sem hjálpar okkur eitt né neitt hérna,“ segir Davíð Guðlaugsson, sem hefur setið fastur í Dúbaí ásamt unnustu sinni, Lovísu Ósk Davíðsdóttur. Þau undrast ráðaleysi borgaraþjónustu utanríkisráðuneytis og ætla í nótt að freista þess að komast til Óman á eigin vegum.