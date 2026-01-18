Erlent

Myndir: Þúsundir mót­mæltu á Græn­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá mótmælunum í Nuuk í gær. Rauða húsið í bakgrunni er ræðismannsskrifstofa Bandaríkjanna.
Frá mótmælunum í Nuuk í gær. Rauða húsið í bakgrunni er ræðismannsskrifstofa Bandaríkjanna. AP/Evgeniy Maloletka

Íbúar Nuuk létu rigningu ekki stöðva sig í gær og mótmæltu í þúsundatali. Mótmæli voru einnig haldin í smærri byggðum landsins stóra, þar sem fólk stóð saman gegn hótunum ráðamanna í Bandaríkjunum.

Grænlendingar veifuðu fána Grænlands og kölluðu að landið væri ekki til sölu.

Þegar mótmælendur voru komnir að ræðismannsskrifstofu Bandaríkjanna í Nuuk í gær bárust þær fréttir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlaði að beita átta ríki Evrópu tollum vegna andstöðu ráðamanna þar við yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi.

Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar, deildi í gærkvöldi meðfylgjandi myndbandi af mótmælunum í Nuuk.

Mótmæli voru einnig haldin í Danmörku í gær. Mikill fjöldi fólks kom saman á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn og sömuleiðis í Árósum, Óðinsvéum og Álaborg.

Grænlendingar vilja ekki verða bandarískir

Trump og bandamenn hans hafa á undanförnum árum ítrekað talað um að Bandaríkin ættu að eignast Grænland. Það sé gífurlega mikilvægt fyrir varnir Bandaríkjanna. Trump-liðar hafa einnig talað um að koma höndum yfir auðlindir sem finna má þar, eins og sjaldgæfa málma.

Þá hafa Trump-liðar lýst yfir áhyggjum af umsvifum Rússa og Kínverja við og á Grænlandi og hafa gert mun meira úr þeim umsvifum en þau eru raunverulega.

Langflestir Grænlendingar segjast ekki vilja tilheyra Bandaríkjunum. Þeir vilja helst geta orðið sjálfstæðir en ef valið standi milli Bandaríkjanna og Danmerkur, verði Danmörk fyrir valinu.

Þúsundir mótmæltu í Nuuk.AP/Evgeniy Maloletka

Mótmælendur voru á öllum aldri.AP/Evgeniy Maloletka

Mótmælendur vildu gera Bandaríkjamönnum ljóst að Grænland væri ekki til sölu.AP/Evgeniy Maloletka

Mótmælendur létu rigningu og kulda ekki stöðva sig.AP/Evgeniy Maloletka

Margir mótmælendur voru skreyttir grænlenska fánanum.AP/Evgeniy Maloletka

Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar, á mótmælunum í Nuuk í gær.AP/Evgeniy Maloletka

Þjóðsöngvar voru sungnir á mótmælunum.AP/Evgeniy Maloletka

