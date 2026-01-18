Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Samúel Karl Ólason skrifar 18. janúar 2026 09:02 Frá mótmælunum í Nuuk í gær. Rauða húsið í bakgrunni er ræðismannsskrifstofa Bandaríkjanna. AP/Evgeniy Maloletka Íbúar Nuuk létu rigningu ekki stöðva sig í gær og mótmæltu í þúsundatali. Mótmæli voru einnig haldin í smærri byggðum landsins stóra, þar sem fólk stóð saman gegn hótunum ráðamanna í Bandaríkjunum. Grænlendingar veifuðu fána Grænlands og kölluðu að landið væri ekki til sölu. Þegar mótmælendur voru komnir að ræðismannsskrifstofu Bandaríkjanna í Nuuk í gær bárust þær fréttir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlaði að beita átta ríki Evrópu tollum vegna andstöðu ráðamanna þar við yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi. Sjá einnig: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar, deildi í gærkvöldi meðfylgjandi myndbandi af mótmælunum í Nuuk. Mótmæli voru einnig haldin í Danmörku í gær. Mikill fjöldi fólks kom saman á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn og sömuleiðis í Árósum, Óðinsvéum og Álaborg. Grænlendingar vilja ekki verða bandarískir Trump og bandamenn hans hafa á undanförnum árum ítrekað talað um að Bandaríkin ættu að eignast Grænland. Það sé gífurlega mikilvægt fyrir varnir Bandaríkjanna. Trump-liðar hafa einnig talað um að koma höndum yfir auðlindir sem finna má þar, eins og sjaldgæfa málma. Þá hafa Trump-liðar lýst yfir áhyggjum af umsvifum Rússa og Kínverja við og á Grænlandi og hafa gert mun meira úr þeim umsvifum en þau eru raunverulega. Langflestir Grænlendingar segjast ekki vilja tilheyra Bandaríkjunum. Þeir vilja helst geta orðið sjálfstæðir en ef valið standi milli Bandaríkjanna og Danmerkur, verði Danmörk fyrir valinu. Þúsundir mótmæltu í Nuuk.AP/Evgeniy Maloletka Mótmælendur voru á öllum aldri.AP/Evgeniy Maloletka Mótmælendur vildu gera Bandaríkjamönnum ljóst að Grænland væri ekki til sölu.AP/Evgeniy Maloletka Mótmælendur létu rigningu og kulda ekki stöðva sig.AP/Evgeniy Maloletka Margir mótmælendur voru skreyttir grænlenska fánanum.AP/Evgeniy Maloletka Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar, á mótmælunum í Nuuk í gær.AP/Evgeniy Maloletka Þjóðsöngvar voru sungnir á mótmælunum.AP/Evgeniy Maloletka Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Bandaríkin Donald Trump Danmörk Mest lesið Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Erlent Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Innlent Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Líkir kærunni við „faglega aftöku“ Innlent Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Erlent Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Erlent Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Erlent Einn endaði á hliðinni og þrjú klemmdust á milli Innlent „Í mínum huga eru þetta klárar ærumeiðingar“ Innlent Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Erlent Fleiri fréttir Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Ítalar lögðu hald á skip frá Rússlandi Enn deilt um Epstein-skjölin: Dómsmálaráðuneytið segir dómara ekki mega skipa óháðan eftirlitsaðila Bein útsending: Flytja fimm þúsund tonna eldflaug á skotpall fyrir tunglskot Danmörk „pínulítið land“ með „pínulítinn her“ Hótar tollum á ríki sem standa með Grænlendingum Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum Milljónir Bandaríkjamanna hafi þungar áhyggjur vegna Grænlands Yfirvöld sögð rukka háar fjárhæðir fyrir afhendingu líka mótmælenda Fyrrverandi forseti dæmdur í fimm ára fangelsi „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Hafi afhent Trump Friðarverðlaun Nóbels Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó Veiki geimfarinn kominn aftur til jarðar Tóku enn eitt skipið Trump hótar að siga hernum á mótmælendur Kennir Selenskí enn og aftur um Ólafur Ragnar við CNBC: Afleiðingarnar „gífurlegar“ ef Bandaríkin tækju Grænland með valdi Þingmenn sem Trump sagði heimska lúffuðu Witkoff segir annan áfanga friðaráætlunarinnar hafinn Sjá meira