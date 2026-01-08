„Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sindri Sverrisson skrifar 8. janúar 2026 23:16 Conor Bradley og Gabriel Martinelli í baráttunni í London í kvöld. Getty/John Walton Mikel Arteta, stjóri Arsenal, segir að töfraaugnablik hefði þurft til að brjóta ísinn í stórleiknum við Liverpool í kvöld. Hann varði Gabriel Martinelli sem sakaður var um slæma framkomu í lok leiks. Ekkert mark var skorað í leiknum og er Arsenal því nú með sex stiga forskot á toppi úrvalsdeildarinnar, á Manchester City og Aston Villa. Arsenal var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik í kvöld en átti svo ekki skot á mark í seinni hálfleik fyrr en í uppbótartímanum. „Við vitum að þetta snýst um smáatriði. Þetta voru mjög ólíkir hálfleikir. Í þeim fyrri höfðum við mikla stjórn, sköpuðum stór tækifæri en náðum ekki að finna réttu sendinguna til að skora. Þetta var meira basl í seinni hálfleik. Svona leikur hefði þurft töfraaugnablik eins og á Anfield þegar Szoboszlai skoraði, og þeir unnu, en í dag gerðist það ekki,“ sagði Arteta sem virtist þó ekki svo ósáttur. „Við vorum að koma úr mjög krefjandi leikjadagskrá eftir þessa síðustu sex leiki yfir jólin og við höfum komið út úr þeim í mjög sterkri stöðu,“ sagði Arteta. Hann var svo spurður út í lætin undir lok leiks, þegar Gabriel Martinelli lét boltann falla á meiddan Conor Bradley og reyndi svo að ýta honum út fyrir hliðarlínu, áður en Bradley var borinn á börum af velli. „Líklega vissi hann ekki [um meiðsli Bradley] því þekkjandi Gabi þá var enginn vilji þarna. Ég veit ekki hvað kom fyrir Conor en vonandi var það ekkert slæmt, en það er augljóst að Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt,“ sagði Arteta. Dominik Szoboszlai, miðjumaður Liverpool, sagði um sama atvik: „Ég sá að Conor sneri upp á hnéð. Ég veit ekki hvað kom fyrir hann, auðvitað var hann ekki að hugas um að tefja heldur var hann bara svo þjáður að hann gat ekki hugsað um hvar hann rúllaði og Gabriel kom þarna til að ýta honum af velli. Ég skil að menn vilji vinna, við vildum líka vinna, en ég held að heilsa leikmanna sé mikið mikilvægari en nokkuð annað,“ sagði Szoboszlai. Enski boltinn Tengdar fréttir Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Þrátt fyrir að sigurgöngu Arsenal hafi lokið í kvöld er liðið komið með sex stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, eftir markalaust jafntefli í stórleiknum gegn Liverpool í Lundúnum. 8. janúar 2026 21:40 Mest lesið Hafþór Júlíus keppir á „Steraleikunum“ Sport Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Enski boltinn Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Tvenna frá Sesko dugði United skammt Enski boltinn Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Íslenski boltinn Alfreð hættur hjá Breiðabliki Íslenski boltinn Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Enski boltinn Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - Grindavík 91-94 | Toppliðið heldur áfram eftir háspennu Körfubolti Fleiri fréttir „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Keegan með krabbamein Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Sjá meira