Bandaríski herinn tók yfir stjórn rússnesks olíuflutningaskips í íslenskri efnahagslögsögu fyrr í dag eftir tveggja vikna eftirför og tóku rússneska áhafnarmeðlimi um borð fasta. Rússar hafa fordæmt aðgerðina og krafist þess að borgurum sínum verði skilað heim en því verða Bandaríkjamenn ekki við.
Samúel Karl Ólafsson, blaðamaður Vísis, hefur fylgst með ferðum skipsins um Atlantshafið eins og haukur og greint frá öllum helstu vendingum. Hann segir málið snúast ekki síður um aðra yfirlýsta erkifjendur Bandaríkjaforseta en Rússa.
Yfirtakan hafi verið liður í settri herkví Bandaríkjanna á Venesúela. Þetta tiltekna skip var þó ekki að flytja olíu frá Venesúela heldur vilja Bandaríkjamenn meina að skipið hafi verið notað til að smygla farmi fyrir Hezbollah og Íran. Gerð hafi verið tilraun til að stöðva ferð skipsins í Karíbahafinu en það hafi komist undan.
„Þá dró rússnesk áhöfnin rússneskan fána að húni, breytti nafninu og setti stefnuna norður,“ sagði Samúel í kvöldfréttum Sýnar þar sem hann fór yfir málin.
Athygli hefur vakið hérlendis að aðgerðin fór fram í íslenskri efnahagslögsögu en vert er að gæta þess að efnahagslögsaga jafngildir engan veginn landhelgi. Aðgerðin fór fram á alþjóðlegu hafsvæði sem tilheyrir ekki Íslandi þó svo að Ísland megi eitt landa ráðstafa auðlindum svæðisins. Í aðgerðinni tóku þátt bandarískar herflugvélar sem flugu frá Keflavík en sömuleiðis breskar flugvélar. Frá Íslandi var einni kafbátaleitarvél flogið og eftirlitsflugvél en fleirum var svo flogið úr hinni áttinni frá Skotlandi.
„Við erum ekki vön svona umstangi í okkar nágrenni hér á Íslandi,“ sagði Samúel.
Hann sagði erfitt að segja til um hvaða afleiðingar aðgerðin gæti haft í för með sér, ef einhverjar. Rússneskir áhafnarmeðlimir skipsins verði fluttir til Bandaríkjanna þar sem séð yrði til hvort yrði réttað yfir þeim þar.
„Þetta gæti leitt til þess að Evrópumenn stoppi fleiri skip í skuggaflotanum,“ sagði hann að lokum en þetta tiltekna skip er talið tilheyra skuggaflota Rússa svokölluðum sem þeir nota til að ganga á svig við viðskiptaþvinganir Vesturlanda.