Síðasti naglinn í kistu Nuno? Valur Páll Eiríksson skrifar 6. janúar 2026 21:56 Nuno gæti verið á förum eftir tap kvöldsins. Izzy Poles - AMA/Getty Images Nottingham Forest vann 2-1 sigur á West Ham United í Lundúnum í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Tapið gæti kostað Nuno Espirito Santo, þjálfara West Ham, starfið. Margir töldu að starfið væri undir hjá Nuno Espirito Santo, þjálfara West Ham United, er fyrrum félag hans Nottingham Forest kom í heimsókn í dag. West Ham hafði spilað níu leiki í röð án sigurs og ekki unnið leik síðan í byrjun nóvember. Það byrjaði þó vel fyrir West Ham í kvöld. Fyrrum lærisveinn Nuno, brasilíski varnarmaðurinn Murillo, skoraði sjálfsmark eftir 13 mínútna leik og 1-0 stóð í hléi fyrir heimamenn. Á 51. mínútu virtist Crysencio Summerville vera að tvöfalda forskot West Ham en mark hans var dæmt af eftir endurskoðun myndbandsdómara. Aðeins fjórum mínútum síðar svaraði Forest með marki Nicolasar Dominguez. Staðan því 1-1 í stað 2-0. Allt stefndi í jafntefli en á 85 mínútu fór Alphonse Areola, markvörður West Ham, í heldur glæfralegt úthlaup eftir aukaspyrnu. Hann hugðist kýla boltann frá sem fór ekki betur en svo að hann gaf Morgan Gibbs-White einn á kjammann. Dómarinn var sendur í skjáinn og ekkert annað að gera en að dæma víti, Areola víðs fjarri boltanum og kýldi Gibbs-White hreinlega í framan. Gibbs-White steig sjálfur á punktinn og skoraði til að tryggja Forest 2-1 útisigur í Lundúnum. West Ham var því að leika tíunda deildarleikinn í röð án þess að fagna sigri og situr í 18. sæti deildarinnar með 15 stig. Forest er þar fyrir ofan, í 17. sæti, með 21 stig. Nuno tók við West Ham í september eftir að Graham Potter var sagt upp hjá liðinu. West Ham hefur aðeins unnið tvo leiki af 17 undir hans stjórn og gæti þriðji stjóri Hamranna á leiktíðinni tekið við áður en langt er um liðið.