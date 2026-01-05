Erlent

Tíu sak­felld fyrir að halda því fram að for­setafrúin sé trans

Lovísa Arnardóttir skrifar
Brigitte Macron segir fullyrðingar um að hún sé trans kona hafa haft mikil áhrif á hana.
Brigitte Macron segir fullyrðingar um að hún sé trans kona hafa haft mikil áhrif á hana. Vísir/EPA

Dómstóll í París hefur dæmt tíu manns í allt að átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að halda því ranglega fram að Brigitte Macron, eiginkona Emmanuel Macron, forseta Frakklands, hafi fæðst sem karlmaður og sé trans kona.

Í frétt franska miðilsins Le Monde segir að fólkið hafi verið sakfellt fyrir netníð og að einhverjir hafi verið dæmdir til skilorðsbundins fangelsis en aðrir til að sækja fræðslunámskeið um einelti á netinu.

Í frétt Le Monde segir að dómstóllinn hafi vísað til „sérstaklega niðurlægjandi, móðgandi og illkvittinna“ ummæla um að hún væri trans og barnaníðingur.

Sakborningarnir, átta karlar og tvær konur á aldrinum 41 til 65 ára, voru sakaðir um að hafa birt „fjölmörg illkvittin ummæli“ þar sem því var ranglega haldið fram að eiginkona Emmanuel Macron forseta hafi fæðst sem karlmaður og 24 ára aldursmunur þeirra hjóna tengdur við barnaníð. Sum innleggjanna voru skoðuð tugþúsundum sinnum.

Forsetahjónin saman. Þau hafa verið gift í tæplega 20 ár. Vísir/EPA

Sett fram í gríni

Í frétt Sky News um dóminn segir að nokkrir sakborninga sögðu fyrir dómi að ummæli þeirra hefðu verið sett fram í gríni eða sem ádeila og sögðust ekki skilja hvers vegna þeir væru sóttir til saka.

Auk þess að höfða mál í Frakklandi hafa þau höfðað meiðyrðamál í Bandaríkjunum gegn  bandaríska hlaðvarpsstjórnandanum Candace Owens. Í málinu gegn Owens, sem framleiddi þáttaröðina „Becoming Brigitte“, ætla Macron-hjónin að leggja fram „vísindalegar“ sannanir og myndir sem sanna að forsetafrúin sé ekki trans, að sögn bandarísks lögmanns þeirra. Nokkrir sakborninganna í París deildu færslum frá Owens.

Emmanuel Macron, 48 ára, og Brigitte, 72 ára, kynntust þegar hún var leiklistarkennari í skólanum hans. Þau hafa verið gift frá árinu 2007.

Í frétt Le Monde segir að samband þeirra hafi verið til mikillar umræðu allt frá því að hann tók við sem forseti en undanfarið hafi sú umræða breyst og fólk dreift röngum upplýsingum. Forsetahjónin hafi ákveðið að hundsa það ekki lengur og fóru með það fyrir dómstóla.

Hafi haft mikil áhrif

Brigitte Macron kom ekki sjálf fyrir dóm við réttarhöldin í október en sagði rannsakendum eftir að hafa lagt fram kæru sína að fullyrðingin um að hún væri trans kona hafi „haft mikil áhrif“ á hana og ástvini hennar. Í frétt Le Monde er haft eftir dóttur hennar, Tiphaine Auzière, að móðir hennar þyrfti sífellt að passa hverju hún klæddist og hvernig hún lítur út.

Frú Macron í klandri eftir ósmekkleg ummæli um femínista

Franska forsetafrúin Brigitte Macron á mál yfir höfði sér vegna ummæla sem hún lét falla og náðust á upptöku. Ríflega þrjú hundruð konur hafa kært ummælin sem þykja fela í sér kvenfyrirlitningu en þau lét forsetafrúin falla í leikhúsi í höfuðborginni París á dögunum. Orðin lét hún falla baksviðs í samtali við franska leikarann og skemmtikraftinn Ary Abittan en atvikið náðist á upptöku og hefur vakið reiði meðal femínista í Frakklandi.

