Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín

Sindri Sverrisson skrifar
Emil Larsen er mættur til starfa á Hlíðarenda.
Emil Larsen er mættur til starfa á Hlíðarenda.

Valsmenn hafa nú fullmótað þjálfarateymi sín fyrir karla- og kvennaliðin í fótbolta með ráðningu á dönskum markmannsþjálfara.

Markmannsþjálfarinn heitir Emil Larsen og kemur til Vals eftir að hafa síðast starfað hjá Íslandsvinunum í Lyngby í Danmörku. Þar þjálfaði hann hjá U17 og U19 liði félagsins og aðstoðaði jafnframt meistaraflokk, segir í tilkynningu Vals, auk þess að starfa fyrir Bröndby og danska knattspyrnusambandið.

„Við erum afar ánægð með að fá Emil til liðs við Val. Djúp þekking hans og metnaður í markmannsþjálfun mun nýtast félaginu gríðarlega í þeirri vegferð að halda áfram að hækka kröfur okkar. Í Val eru fjölmargir efnilegir ungir markmenn sem munu njóta góðs af komu Emils. Auk þess er ráðningin lykilhluti af heildarmyndinni enda eru þjálfarateymi karla og kvenna nú fullskipuð fyrir keppnistímabilið 2026,“ segir Gareth Owen, sem ráðinn var tæknilegur yfirmaður Vals í haust, í tilkynningu.

Valsmenn hafa á síðustu mánuðum tilkynnt um fjölda nýrra þjálfara og greinenda sem vinna fyrir meistaraflokka félagsins, eftir að hafa byrjað á að tilkynna um komu Hermanns Hreiðarssonar sem nýs aðalþjálfara meistaraflokks karla.

Christopher Brazell var ráðinn aðstoðarþjálfari Hermanns og Vignir Snær Stefánsson bættist svo í teymið auk þess að þjálfa 2. flokk karla.

Þá kom Eiríkur Raphael Elvy frá Íslands- og bikarmeisturum Breiðabliks inn í þjálfarateymi kvennaliðs Vals, með Matthíasi Guðmundssyni og Hallgrími Heimissyni, og mun auk þess þjálfa 2. flokk kvenna.

Kirian Elvira Acosta og Hilmar McShane voru ráðnir inn sem styrktar- og frammistöðuþjálfarar, og þeir Baldivn Orri Friðriksson og Jónas Breki Kristinsson sem greinendur.

Valur Besta deild karla

