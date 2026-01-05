Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Sindri Sverrisson skrifar 5. janúar 2026 09:01 Emil Larsen er mættur til starfa á Hlíðarenda. Valur Valsmenn hafa nú fullmótað þjálfarateymi sín fyrir karla- og kvennaliðin í fótbolta með ráðningu á dönskum markmannsþjálfara. Markmannsþjálfarinn heitir Emil Larsen og kemur til Vals eftir að hafa síðast starfað hjá Íslandsvinunum í Lyngby í Danmörku. Þar þjálfaði hann hjá U17 og U19 liði félagsins og aðstoðaði jafnframt meistaraflokk, segir í tilkynningu Vals, auk þess að starfa fyrir Bröndby og danska knattspyrnusambandið. „Við erum afar ánægð með að fá Emil til liðs við Val. Djúp þekking hans og metnaður í markmannsþjálfun mun nýtast félaginu gríðarlega í þeirri vegferð að halda áfram að hækka kröfur okkar. Í Val eru fjölmargir efnilegir ungir markmenn sem munu njóta góðs af komu Emils. Auk þess er ráðningin lykilhluti af heildarmyndinni enda eru þjálfarateymi karla og kvenna nú fullskipuð fyrir keppnistímabilið 2026,“ segir Gareth Owen, sem ráðinn var tæknilegur yfirmaður Vals í haust, í tilkynningu. Valsmenn hafa á síðustu mánuðum tilkynnt um fjölda nýrra þjálfara og greinenda sem vinna fyrir meistaraflokka félagsins, eftir að hafa byrjað á að tilkynna um komu Hermanns Hreiðarssonar sem nýs aðalþjálfara meistaraflokks karla. Christopher Brazell var ráðinn aðstoðarþjálfari Hermanns og Vignir Snær Stefánsson bættist svo í teymið auk þess að þjálfa 2. flokk karla. Þá kom Eiríkur Raphael Elvy frá Íslands- og bikarmeisturum Breiðabliks inn í þjálfarateymi kvennaliðs Vals, með Matthíasi Guðmundssyni og Hallgrími Heimissyni, og mun auk þess þjálfa 2. flokk kvenna. Kirian Elvira Acosta og Hilmar McShane voru ráðnir inn sem styrktar- og frammistöðuþjálfarar, og þeir Baldivn Orri Friðriksson og Jónas Breki Kristinsson sem greinendur. Valur Besta deild karla Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Mætti í bíó eins og Na'vi-kona úr Avatar Körfubolti „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Fótbolti Rekinn úr Keflavík en ráðinn á Skaganum Körfubolti Kylfingur tók áhættuna og upplifði versta golfdag lífsins Golf „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Myndaveisla: Forystufólk og fjölskyldur fögnuðu með íþróttafólki ársins Sport Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Enski boltinn Hádramatík í lokaumferð NFL og ljóst hvaða lið mætast Sport Fleiri fréttir Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Sjá meira