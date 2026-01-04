Enski boltinn

Rosenior er mættur til London

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Fátt kemur í veg fyrir það úr þessu að Liam Rosenior verði næsti knattspyrnustjóri Chelsea.
Chelsea er við það að ráða Liam Rosenior sem nýjan knattspyrnustjóra sinn eftir að fréttist að hinn 41 árs gamli þjálfari hefði komið til London á sunnudag.

Rosenior stýrði Strassborg í 0-0 jafntefli á útivelli gegn Nice á laugardag og sagði eftir leikinn að hann ætti enn eftir að ræða félagaskiptin við Chelsea. Nú er búist við að þær viðræður fari á fullt skrið þar sem Rosenior er talinn vera efstur á óskalista félagsins.

Staða Strassborg innan sama eignarhaldsfélags, BlueCo sem lauk yfirtöku sinni á Chelsea árið 2022, mun að öllum líkindum gera ferlið auðveldara. Rosenior flaug til London með Marc Keller, forseta Strassborg, og David Weir, yfirmanni íþróttamála.

Samkomulag hefur ekki enn náðst en vaxandi væntingar eru um að málið gæti þróast hratt og formleg tilkynning gæti borist á næstu dögum, hugsanlega fyrir leikinn á útivelli gegn Fulham á miðvikudag.

Chelsea lét Enzo Maresca fara á fimmtudag og var Calum McFarlane, þjálfari U21-liðsins, beðinn um að stíga upp og stýra sínum fyrsta leik með aðalliðinu gegn Manchester City.

Leiknum á Etihad-vellinum á sunnudag lauk með 1-1 jafntefli þar sem jöfnunarmark Enzo Fernández á 94. mínútu gerði út um fyrsta mark Tijjani Reijnders í fyrri hálfleik.

