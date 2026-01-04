Rosenior er mættur til London Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. janúar 2026 22:30 Fátt kemur í veg fyrir það úr þessu að Liam Rosenior verði næsti knattspyrnustjóri Chelsea. Getty/Justin Setterfield Chelsea er við það að ráða Liam Rosenior sem nýjan knattspyrnustjóra sinn eftir að fréttist að hinn 41 árs gamli þjálfari hefði komið til London á sunnudag. Rosenior stýrði Strassborg í 0-0 jafntefli á útivelli gegn Nice á laugardag og sagði eftir leikinn að hann ætti enn eftir að ræða félagaskiptin við Chelsea. Nú er búist við að þær viðræður fari á fullt skrið þar sem Rosenior er talinn vera efstur á óskalista félagsins. Staða Strassborg innan sama eignarhaldsfélags, BlueCo sem lauk yfirtöku sinni á Chelsea árið 2022, mun að öllum líkindum gera ferlið auðveldara. Rosenior flaug til London með Marc Keller, forseta Strassborg, og David Weir, yfirmanni íþróttamála. Samkomulag hefur ekki enn náðst en vaxandi væntingar eru um að málið gæti þróast hratt og formleg tilkynning gæti borist á næstu dögum, hugsanlega fyrir leikinn á útivelli gegn Fulham á miðvikudag. Chelsea lét Enzo Maresca fara á fimmtudag og var Calum McFarlane, þjálfari U21-liðsins, beðinn um að stíga upp og stýra sínum fyrsta leik með aðalliðinu gegn Manchester City. Leiknum á Etihad-vellinum á sunnudag lauk með 1-1 jafntefli þar sem jöfnunarmark Enzo Fernández á 94. mínútu gerði út um fyrsta mark Tijjani Reijnders í fyrri hálfleik. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Hæsta konan í sögu bandaríska háskólaboltans bíður eftir leyfi Körfubolti Myndaveisla: Forystufólk og fjölskyldur fögnuðu með íþróttafólki ársins Sport Uppgjörið: Njarðvík - Grindavík 123-124 | Grindavík með ótrúlegan endurkomusigur Körfubolti Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Enski boltinn Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Enski boltinn Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma Enski boltinn „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Fótbolti Umfjöllun: ÍR-Keflavík 89-86 | ÍR-ingar byrja nýja árið vel Körfubolti Bað Jón Arnar afsökunar í upphafi ræðu sinnar Sport Fleiri fréttir „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Sjá meira