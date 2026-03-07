Fótbolti

Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Landsliðið á von á vondu ef fyrirmælum sjónvarpsmannsins er fylgt eftir. 
Landsliðið á von á vondu ef fyrirmælum sjónvarpsmannsins er fylgt eftir.  Albert Perez/Getty Images

Kvennalandslið Íran í fótbolta keppti á Asíumótinu í gærkvöld og landsliðskonurnar ákváðu að taka ekki undir þegar íranski þjóðsöngurinn var spilaður. Lýsandi leiksins í ríkissjónvarpinu segir þær svíkja föðurlandið á stríðstímum og leikmannasamtökin hafa miklar áhyggjur af ummælunum.

Þjóðsöngurinn var saminn þegar klerkastjórnin tók við valdataumum í Íran árið 1979. Með því að taka ekki undir þjóðsönginn eru landsliðskonurnar sagðar mótmæla klerkastjórninni sem Bandaríkin og Ísrael standa nú í stríði við og vilja steypa af stóli.

„Ég þarf bara að segja eitt. Svikarar á stríðstímum verða að svara fyrir sínar gjörðir,“ sagði lýsandi leiksins í íranska ríkissjónvarpinu þegar þjóðsöngurinn hljómaði en enginn leikmaður tók undir.

„Þetta eru ekki lengur táknræn mótmæli eða eitthvað svoleiðis. Á stríðstímum, eins og sakir standa núna… Að syngja ekki þjóðsönginn er einhver mesta vanvirðing og svik við föðurlandið sem hægt er að hugsa sér. Fólkið og ráðamenn í landinu ættu að meðhöndla þetta mál þannig, að þær séu svikarar á stríðstímum, ekki horfa á þetta sem einhvers konar mótmæli eða táknrænan gjörning,“ hélt lýsandinn áfram.

Leikmannasamtökin FIFPRO og asíska knattspyrnusambandið AFC hafa lýst yfir miklum áhyggjum af stöðunni í ljósi þessara ummæla í opinberri ríkisútsendingu.

Þau hafa biðlað til alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA að skerast í málið og tryggja að landsliðskonurnar geti snúið aftur heim til Íran án þess að þurfa að óttast stjórnvöld þar í landi.

Ljóst er nefnilega að ef fyrirmælum sjónvarpslýsandans verður fylgt eftir og landsliðskonurnar verða stimplaðar sem svikarar á stríðstímum mun það hafa alvarlega afleiðingar fyrir þær.

