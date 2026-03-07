Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. mars 2026 15:15 Landsliðið á von á vondu ef fyrirmælum sjónvarpsmannsins er fylgt eftir. Albert Perez/Getty Images Kvennalandslið Íran í fótbolta keppti á Asíumótinu í gærkvöld og landsliðskonurnar ákváðu að taka ekki undir þegar íranski þjóðsöngurinn var spilaður. Lýsandi leiksins í ríkissjónvarpinu segir þær svíkja föðurlandið á stríðstímum og leikmannasamtökin hafa miklar áhyggjur af ummælunum. Þjóðsöngurinn var saminn þegar klerkastjórnin tók við valdataumum í Íran árið 1979. Með því að taka ekki undir þjóðsönginn eru landsliðskonurnar sagðar mótmæla klerkastjórninni sem Bandaríkin og Ísrael standa nú í stríði við og vilja steypa af stóli. „Ég þarf bara að segja eitt. Svikarar á stríðstímum verða að svara fyrir sínar gjörðir,“ sagði lýsandi leiksins í íranska ríkissjónvarpinu þegar þjóðsöngurinn hljómaði en enginn leikmaður tók undir. „Þetta eru ekki lengur táknræn mótmæli eða eitthvað svoleiðis. Á stríðstímum, eins og sakir standa núna… Að syngja ekki þjóðsönginn er einhver mesta vanvirðing og svik við föðurlandið sem hægt er að hugsa sér. Fólkið og ráðamenn í landinu ættu að meðhöndla þetta mál þannig, að þær séu svikarar á stríðstímum, ekki horfa á þetta sem einhvers konar mótmæli eða táknrænan gjörning,“ hélt lýsandinn áfram. Leikmannasamtökin FIFPRO og asíska knattspyrnusambandið AFC hafa lýst yfir miklum áhyggjum af stöðunni í ljósi þessara ummæla í opinberri ríkisútsendingu. Þau hafa biðlað til alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA að skerast í málið og tryggja að landsliðskonurnar geti snúið aftur heim til Íran án þess að þurfa að óttast stjórnvöld þar í landi. Ljóst er nefnilega að ef fyrirmælum sjónvarpslýsandans verður fylgt eftir og landsliðskonurnar verða stimplaðar sem svikarar á stríðstímum mun það hafa alvarlega afleiðingar fyrir þær. Fótbolti Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Fótbolti Fleiri fréttir Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Var með krabbamein á HM „Láttu í þér heyra, Orri!“ Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Messi eyddi kvöldinu með Trump Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Sjá meira