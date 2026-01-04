Drónar, njósnarar, tölvuárás, uppljóstrari í venesúelsku ríkisstjórninni, lóðlampar, og nær fullkomin eftirlíking að dvalarstað Nicolás Maduros komu við sögu við undirbúning hernaðaraðgerðarinnar sem Bandaríkjaher réðust í í höfuðborg Venesúela í fyrrinótt þar sem venesúelski forsetinn og forsetafrúin voru handsömuð.
Aðgerðin nefnist „Algjör staðfesta“, , eða „Operation Absolute Resolve“, og umfangsmesta hernaðaríhlutun sem Bandaríkin hafa framkvæmt í Suður-Ameríku frá því í kalda stríðinu.
Undirbúningur hennar hefur staðið yfir lengi en hún var ekki framkvæmt með samþykkt Bandaríkjaþings, eins og hefð er fyrir.
Í ágúst 2025 komu útsendarar bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, sér fyrir í Venesúela til þess að njósna um sjálfan forseta landsins, Nicolás Maduro, sem stýrt hefur landinu með harðri hendi síðasta rúma áratug eftir að hann tók við af Hugo Chávez árið 2013.
Þeim var falið að finna þjóðarleiðtogann, komast að öllu um hann með aðstoð njósnadróna og fylgjast með honum hvert sem hann fór.
Þau þurftu að vita „hvar hann byggi, hvert hann ferðaðist, hvað hann borðaði, hverju hann klæddist og hver gæludýrin hans væru,“ sagði Dan Caine, formaður bandaríska herforingjaráðsins, á blaðamannafundi í gær.
Um fjórum mánuðum síðar, í byrjun desember, leit aðgerðin „Algjör saðfesta“ dagsins ljós. Yfir hátíðirnar munu ráðamenn, njósnarar, hermenn, sérsveitarmenn og fleiri hafa beðið í viðbragðsstöðu eftir réttu tækifæri til að hefja leika.
Það tækifæri gafst svo í fyrrinótt. Það var lágskýjað og fullt tungl á himni þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf grænt ljós á aðgerðina.
„Gangi ykkur vel og góða ferð,“ mun Trump hafa sagt í talstöðakerfi hermanna þegar þeir lögðu af stað, að því er Caine greindi frá á blaðamannafundinum í gær.
Um tveimur klukkustundum síðar vöknuðu íbúar höfuðborgarinar Karakas við sprengingar. Bandaríkjaher hafði ráðist á Venesúela í skjóli nætur, tekið Maduro höndum ásamt eiginkonu hans og flutt þau úr landi þar sem þeirra beið ákæra í New York fyrir fíkniefnahryðjuverk og kókaíninnflutning.
Ráðamenn í Venesúela segja að 40 Venesúelamenn hafi látið lífið í árásinni, þar á meðal óbreyttir borgarar.
Njósnararnir höfðu komist að því að Maduro og kona hans dvöldu gjarnan í herstöðinni Fuerte Tiuna í Karakas, en höfðu róterað milli sex til átta dvalarstaða eftir atvikum.
Bandaríska aðgerðarsveitin sem framkvæmdi aðgerðina, sem er kölluð Joint Special Operations Command (JSOC), ákvað því að byggja eftirlíkingu af hervirkinu í fullri stærð í Fort Campbell í Kentucky þar sem sveitarmenn gátu meðal annars æft sig við að brjótast í gegnum stálhurðir eins hratt og þeir gátu, að því er New York Times greina frá.
Síðustu dagana fyrir árásina höfðu Bandaríkin komið fyrir stórum flota þyrlna við Karíbahafið. Eins og greint hefur verið frá höfðu Bandaríkin sprengt tugi báta á Karíbahafi síðustu mánuði og fellt allt að 115 manns sem ríkisstjórnin sagði vera eiturlyfjasmyglara.
Þegar staðfesting barst að hann væri á Fuerte Tiuna létu Bandaríkjamenn til skarar skríða en miðillinn greinir frá því að bandaríska leyniþjónustan hafi haft heimildarmann innan venesúelsku ríkisstjórnarinnar sem hafi hjálpað við að staðsetja forsetann.
Bandaríkjamenn hófu sóknina með tölvuárás þar sem þeir slökktu á rafmagni í stórum hluta venesúelsku höfuðborgarinnar, sem gerði um það bil 150 herþyrlum, drónum og öðrum loftförum af ýmsum gerðum, kleift að komast að höfuðborginni óséðar.
Nær eina ljósið á mörgum stöðum í borginni var því bjarminn frá fulla tunglinu þessa nótt, og væntanlega frá sprengjunum sem féllu svo til jarðar þar sem Bandaríkjaher reyndi að lama loftvarnir borgarinnar.
Þyrla mun hafa lent við herstöðina þar sem Maduro var niðurkominn. Hermennirnir voru vel vígbúnir og höfðu lóðlampa meðferðis til að brjóta sér leið í gegnum hurðir í herstöðinni, að því er CBS hefur eftir heimildum.
Fimm mínútum eftir að sérsveitarmenn Delta Force höfðu ráðist inn í herstöðina sendu þeir kollegum sínum merki um að Maduro hefði verið handsamaður, skrifa Times. Honum var komið fyrir í þyrlu sem var svo flogið um borð á herskipinu U.S.S. Iwo Jima sem stóð um 160 kílómetrum af ströndum Venesúela. Skipinu var siglt til Guantanamo þar sem hjónanna beið flugvél FBI sem flaug með þau til Manhattan.
Trump fylgdist með aðgerðinni í beinni. „Það var eins og að horfa á sjónvarpsþátt,“ sagði Donald Trump í viðtali á Fox News er hann lýsti því hvernig var að sjá hermenn handtaka Maduro.
Á Þorláksmessu hafði Trump nefnilega átt símtal við Maduro, að því er Bandaríkjaforsetinn sagði á blaðamannafundi í gær.
Ónefndur bandarískur ráðamaður segir við Times að Trump hefði hótað Maduro innrás ef hann gæfi Bandaríkjunum ekki aðgang að olíu landsins og flýði land til Tyrklands. Maduro hafnaði því og svo fór sem fór.
Nú er Maduro kominn til New York, þar sem hann verður að líkindum dreginn fyrir dómstóla í vikunni þar sem fersk ákæra hefur verið gefin út á hendur honum fyrir eiturlyfjasmygl, fíkniefnahryðjuverk, vopnahald og fleira.
Trump sagði í gær að Bandaríkin væru reiðbúin að ráðast í aðra árás ef nauðsyn krefðist, en sagði líklegast ekki verða þörf. Varaforseti Venesúela, Delcy Rodríguez, hefur aftur á móti nú verið formlega svarinn inn sem forseti landsins og nýtur nú stuðnings hersins.
Óljóst er hver næstu skref verða enn ekki er útlit fyrir að nýir valdhafar vilji fylgja fyrirmælum Bandaríkjastjórnar.