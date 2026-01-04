Segjast bæði hafa tekið við völdum Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 4. janúar 2026 08:18 Trump sagðist ætla að taka við völdum í Venesúela tímabundið en Rodriguez kvaðst í ávarpi sínu til venesúelsku þjóðarinnar taka við af Maduro. AP Hæstiréttur Venesúela hefur skipað Delcy Rodríguez, varaforseta ríkisins, að taka við embætti forseta meðan Nicolás Maduro er í haldi Bandaríkjamanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að Venesúela yrði undir stjórn Bandaríkjamanna þar til valdaskipti gætu orðið með öruggum hætti. Bandaríkjaher hóf loftárásir á hernaðarinnviði í Venesúela aðfaranótt laugardags. Forsetahjónin, Nicolás og Celia Maduro voru handtekin og færð í varðhald í New York-borg. Bandaríkjastjórn hefur ákært forsetann fyrir „fíkniefnahryðjuverk“ og kókaín- og vopnasmygl. „Við munum stjórna landinu þar til við getum tryggt örugg, viðeigandi og skynsamleg valdaskipti,“ sagði Trump á blaðamannafundi í Mar-a-Lago í Flórída í gær. Þar með talið kveðst hann ætla að tala yfir olíuiðnað Venesúela og færa olíuinnviði í betra horf. Í nótt bárust fréttir af því að Hæstiréttur Venesúela í Karakas hafi úrskurðað að varaforsetinn Delcy Rodríguez skyldi taka við einræðisstjórn Maduro. Samkvæmt umfjöllun Reuters sagði dómstóllinn að mikilvægt væri að setja Rodriguez inn í embættið til að tryggja áframhaldandi starfsemi stjórnsýslu ríkisins og alhliða varnir þjóðarinnar. Rodriguez ávarpaði venesúelsku þjóðina í gærkvöldi. Hún fordæmdi handtöku Maduro og sagði yfirvöld tilbúin að verja landið fyrir frekari árásum Bandaríkjamanna. Venesúela verði aldrei nýlenda annars lands á ný. Með ávarpinu gekk hún þvert á orð Trump sem sagði hana hafa samþykkt að hann tæki við völdum í landinu, enda hefði hún ekki átt annarra kosta völ. Venesúela Bandaríkin Donald Trump Tengdar fréttir Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Nicolás Maduro forseti Venesúela og Cilia Maduro eiginkona hans eru komin til New York-borgar. Bandarísk herþota með forsetahjónin hlekkjuð um borð er lent á Stewart-flugherstöðinni. 3. janúar 2026 22:41 Mest lesið Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Erlent „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Innlent Lögregla lokaði áfengissölustað Innlent Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Innlent Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins Innlent „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Innlent Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík Innlent Þykknar upp og snjóar Veður Banaslys á Biskupstungnabraut Innlent Fleiri fréttir Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Vinna með yfirvöldum í níu löndum að bera kennsl á látna Fyrsta fórnarlambið nafngreint Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Fimm daga þjóðarsorg lýst yfir í Sviss Óttast að um fjörutíu hafi látist á skemmtistaðnum Sór embættiseiðinn á niðurlagðri neðanjarðarlestarstöð Kirkja í Amsterdam alelda Tugir látnir eftir sprengingu í svissneskum skíðabæ Kamilla Bretadrottning greinir frá kynferðisofbeldi Dótturdóttir JFK er látin Handtóku 357 meinta ISIS-liða í kjölfar mannskæðra átaka „Sannur Finni“ fær hæli í Rússlandi Sífellt fleiri hermenn falla á ári hverju Hvetur ESB til að svara refsiaðgerðunum Bandaríkjanna fullum hálsi Þrítugasta árásin á bát meintra smyglara TikTok-áskorun leiddi til banafalls af útvarpsmastri Sjá meira