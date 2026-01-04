Segjast bæði hafa tekið við völdum

Erlent

Trump sagðist ætla að taka við völdum í Venesúela tímabundið en Rodriguez kvaðst í ávarpi sínu til venesúelsku þjóðarinnar taka við af Maduro. 
Hæstiréttur Venesúela hefur skipað Delcy Rodríguez, varaforseta ríkisins, að taka við embætti forseta meðan Nicolás Maduro er í haldi Bandaríkjamanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að Venesúela yrði undir stjórn Bandaríkjamanna þar til valdaskipti gætu orðið með öruggum hætti.

Bandaríkjaher hóf loftárásir á hernaðarinnviði í Venesúela aðfaranótt laugardags. Forsetahjónin, Nicolás og Celia Maduro voru handtekin og færð í varðhald í New York-borg. 

Bandaríkjastjórn hefur ákært forsetann fyrir „fíkniefnahryðjuverk“ og kókaín- og vopnasmygl.

„Við munum stjórna landinu þar til við getum tryggt örugg, viðeigandi og skynsamleg valdaskipti,“ sagði Trump á blaðamannafundi í Mar-a-Lago í Flórída í gær. Þar með talið kveðst hann ætla að tala yfir olíuiðnað Venesúela og færa olíuinnviði í betra horf. 

Í nótt bárust fréttir af því að Hæstiréttur Venesúela í Karakas hafi úrskurðað að varaforsetinn Delcy Rodríguez skyldi taka við einræðisstjórn Maduro. 

Samkvæmt umfjöllun Reuters sagði dómstóllinn að mikilvægt væri að setja Rodriguez inn í embættið til að tryggja áframhaldandi starfsemi stjórnsýslu ríkisins og alhliða varnir þjóðarinnar. 

Rodriguez ávarpaði venesúelsku þjóðina í gærkvöldi. Hún fordæmdi handtöku Maduro og sagði yfirvöld tilbúin að verja landið fyrir frekari árásum Bandaríkjamanna. Venesúela verði aldrei nýlenda annars lands á ný. 

Með ávarpinu gekk hún þvert á orð Trump sem sagði hana hafa samþykkt að hann tæki við völdum í landinu, enda hefði hún ekki átt annarra kosta völ. 

