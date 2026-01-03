Erlent

Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Myndin er tekin úr þyrlu á vegum NBC. Maduro er væntanlega þessi bláklæddi maður með bundið fyrir augun fyrir miðju myndarinnar.
Myndin er tekin úr þyrlu á vegum NBC. Maduro er væntanlega þessi bláklæddi maður með bundið fyrir augun fyrir miðju myndarinnar. NBC

Nicolás Maduro forseti Venesúela og Cilia Maduro eiginkona hans eru komin til New York-borgar. Bandarísk herþota með forsetahjónin hlekkjuð um borð er lent á Stewart-flugherstöðinni.

Flugvélin lenti um tíuleytið í Newburgh í New York-ríki og um borð gekk fjöldi einkennisklæddra manna. Um tuttugu mínútum síðar var Nicolás Maduro leiddur hlekkjaður um fætur og með bundið fyrir augun frá borði vélarinnar og leiddur inn í herstöðina.

Að því er sést á myndefni fréttamiðla vestanhafs tóku á fjórða tug einkennisklæddra manna þátt í að ganga með Maduro inn í byggingu skammt undan flugbrautinni.

Líkt og fram hefur komið hefur Bandaríkjastjórn ákært Maduro fyrir „fíkniefnahryðjuverk“ og kókaín- og vopnasmygl. Samkvæmt umfjöllun NBC verður hann fluttur til New York-borgar þar sem ákæran verður dómtekin á næstu dögum. Jafnvel strax á mánudagskvöld.

Fréttamenn NBC segja að hann verði vistaður í Metropolitan Detention Center-fangelsinu þangað til.

Bandaríkin Venesúela

Tengdar fréttir

Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela

Donald Trump Bandaríkjaforseti fyrirskipaði í nótt loftárás á Venesúela þar sem Nicolás Maduro var tekinn höndum ásamt eiginkonu hans og þau flutt til New York þar sem þau verða að líkindum dregin fyrir dómstóla. Hjónin hafa verið ákærð af bandarískum yfirvöldum fyrir fíkniefnahryðjuverk og kókaíninnflutning.

„Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“

Svandís Svavarsdóttir formaður Vinstri grænna fordæmir árás Bandaríkjanna á Venesúela og segir hana afdráttarlaust brot á alþjóðalögum. Hún segir viðbrögð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til skammar.

„Allavega er þessi einræðisherra farinn“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra vonar að árás Bandaríkjanna á Karakas, höfuðborg Venesúela, og handtaka þeirra á forseta landsins Nicolás Maduro, verði til þess að einræðisstjórn Maduro víki fyrir lýðræðislegum umbreytingum. Hún sagði árásina hafa verið vel heppnaða, þaulhugsaða og vel æfða og vildi ekki fordæma hana en undirstrikaði mikilvægi alþjóðalaga. Hún er samskiptum við norræn starfsystkin sín og fylgist vel með.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið