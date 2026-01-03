Bandaríkjaher gerði í morgun loftárás á hernaðarinnviði í Venesúela að ósk Donalds Trump Bandaríkjaforseta og tók Nicolas Maduro, forseta Venesúela, höndum ásamt eiginkonu hans.
Íbúar höfuðborgarinnar Caracas í Venesúela vöknuðu við sprengingar skömmu fyrir klukkan 2 að staðartíma í morgun (kl. 6 að íslenskum tíma). Herflugvélum var flogið yfir borgina og reykur sást rísa upp úr herstöðvum, þar á meðal bækistöðum flughersins í Tiega Fierta og herstöðinni La Carlota.
Trump staðfestir að Maduro hafi verið handtekinn ásamt konu sinni og þau flutt úr landi.
Nicolas Maduro, forseti Venesúela, skrifaði í yfirlýsingu fyrr í dag að Bandaríkin stæðu að baki árásunum, sem hann teldi vera „grafalvarlega hernarðaraðgerð“.