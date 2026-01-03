Erlent

Vaktin: Maduro hand­tekinn eftir á­rás á Venesúela

Agnar Már Másson skrifar
Skjáskot úr myndskeiði af sprenigngum í Caracas í morgun. AP

Bandaríkjaher gerði í morgun loftárás á hernaðarinnviði í Venesúela að ósk Donalds Trump Bandaríkjaforseta og tók Nicolas Maduro, forseta Venesúela, höndum ásamt eiginkonu hans. 

Íbúar höfuðborgarinnar Caracas í Venesúela vöknuðu við sprengingar skömmu fyrir klukkan 2 að staðartíma í morgun (kl. 6 að íslenskum tíma). Herflugvélum var flogið yfir borgina og reykur sást rísa upp úr herstöðvum, þar á meðal bækistöðum flughersins í Tiega Fierta og herstöðinni La Carlota.

Trump staðfestir að Maduro hafi verið handtekinn ásamt konu sinni og þau flutt úr landi.

Nicolas Maduro, forseti Venesúela, skrifaði í yfirlýsingu fyrr í dag að Bandaríkin stæðu að baki árásunum, sem hann teldi vera „grafalvarlega hernarðaraðgerð“.

