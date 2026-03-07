Innlent

Hafa ekki náð á 26 Ís­lendinga í Mið-Austurlöndum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin í Rúmeníu í gær þegar farþegar lentu þar úr björgunarflugi sem skipulagt var frá Óman.
Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins hefur ekki náð sambandi við 26 Íslendinga á áhrifasvæðum stríðsátaka í Mið-Austurlöndum. Alls hafa 120 Íslendingar komið sér af svæðinu eða ætla ekki að gera það, en enn er unnið að málum 47 Íslendinga. Frá þessu er greint í tilkynningu frá stjórnarráðinu.

Þar kemur fram að tæplega 120 Íslendingar sem voru á áhrifasvæðum stríðsátaka í Mið-Austurlöndum hafi yfirgefið svæðið, eigi bókað flug eða ætli sér ekki að yfirgefa svæðið.

Á vef stjórnarráðsins kemur fram að meirihlutinn dvelji í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, eða alls 75 einstaklingar. Þá séu 35 í Óman, 21 í Katar og 17 í Sádi Arabíu. Þá eru ellefu í Barein og svo fjöldi víðar á svæðinu. 

Hér má sjá hvar fólk dvelur á svæðinu og hver staða mála er. Stjórnarráðið

Þar segir að viðbragðsteymi borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins hafi vegna ástandsins í Mið-Austurlöndum sent fyrir hádegi á fimmtudag út tölvupóst þar sem fólk á svæðinu var beðið um að láta vita hvort það þyrfti á aðstoð að halda eða ekki.

Í gærmorgun, föstudag, hafi 150 aðilar átt eftir að svara og hafi verið ráðist í að hringja í allan hópinn til að ná sem skýrastri mynd af raunverulegri þörf. Ekki hefur náðst í 26 manns og eru viðkomandi eindregið hvött til að láta vita af sér sem allra fyrst.

„Tilkynningar um björgunarflug berast borgaraþjónustunni nú jafnt og þétt og eru upplýsingar um þau sendar á viðeigandi aðila eftir staðsetningu. Aðallega er um að ræða flug frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Óman og Sádi Arabíu en lofthelgi annarra ríkja á svæðinu er enn að mestu lokuð. Þá eru einnig almenn farþegaflug í boði frá Múskat í Óman og Riyadh í Sádi Arabíu,“ segir að lokum.

