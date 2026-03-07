Tveir eru í haldi Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um stórfellda líkamsárás í nótt. Þolendur voru báðir fluttir á slysadeild með áverka á andliti.
Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir um tvær aðskildar árásir að ræða.
„Í báðum málum er um áverka í andliti að ræða. Báðir þolendur voru fluttir á slysadeild,“ segir Erna Dís og að mennirnir verði yfirheyrðir síðar í dag. Báðir voru handteknir um klukkan tvö í nótt og voru undir áhrifum. Þess vegna fer yfirheyrsla fram síðar í dag.
„Við erum enn að fara yfir gögn. Þessi mál tengjast ekki,“ segir Erna Dís og að lögreglan sé með nokkuð skýra mynd af atburðum. Málin séu bæði til rannsóknar.
Hún segir morguninn hafa verið nokkuð rólegan hjá lögreglunni.