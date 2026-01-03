Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. janúar 2026 07:30 Rodri er mættur á ný eftir langvinn og erfið meiðsli og það boðar ekki gott fyrir mótherja Manchester City. Getty/Scott Llewellyn Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, sagði að Rodri hefði sýnt Manchester City hvað liðið hefði saknað í eitt og hálft ár eftir frammistöðu miðjumannsins sem varamanns í markalausu jafntefli gegn Sunderland á nýársdag. Að City hafi ekki tekist að tryggja sér öll þrjú stigin dró úr möguleikum þeirra á titlinum og gerði Arsenal kleift að hefja árið 2026 með fjögurra stiga forskot á lið Guardiola á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Þrátt fyrir stigamissinn færði frammistaða Rodri í seinni hálfleik, eftir að hafa komið inn á fyrir hinn meidda Nico González, ró og yfirvegun inn á miðju City. Guardiola sagði að það væri lykilatriði fyrir City að spænski landsliðsmaðurinn, sem hefur aðeins byrjað fjóra deildarleiki síðan hann sneri aftur eftir krossbandameiðsli í september 2024, haldist nú heill heilsu og hjálpi liðinu á seinni hluta tímabilsins. „Hann [Rodri] breytti leiknum,“ sagði Guardiola við fréttamenn á blaðamannafundi eftir leikinn á Leikvangi ljóssins. „Hann sannaði á 45 mínútum að hann er bestur í sinni stöðu,“ sagði Guardiola. „Fótbolti snýst um leikmennina – við áttum í erfiðleikum með uppspilið en með Rodri áttum við í minni erfiðleikum,“ sagði Guardiola. „Hann braut línurnar, við hreyfðum okkur betur og í eitt og hálft ár án hans höfum við saknað hans mikið,“ sagði Guardiola. „Vonandi helst hann heill heilsu því hann gerir okkur að betra liði,“ sagði Guardiola. Það eru líka margir sem taka undir það enda hlaut Rodri Gullhnötinn fyrir tveimur árum eða á síðustu heilu tímabilunum áður en hann meiddist. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Ungu strákarnir mætast í úrslitaleiknum á HM í pilu Sport Luke „the Nuke“ Littler í úrslitaleikinn þriðja árið í röð Sport Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Enski boltinn Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Enski boltinn Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Enski boltinn Fann liðsfélaga sinn látinn Sport Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Fótbolti Dagskráin: Troðinn laugardagur endar á úrslitaleiknum á HM í pílu Sport Þá fáum við að vita meira um líf Schumacher eftir slysið Formúla 1 Nýja árið byrjaði á flengingu á heimavelli Körfubolti Fleiri fréttir Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Sjá meira