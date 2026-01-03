Enski boltinn

Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rodri er mættur á ný eftir langvinn og erfið meiðsli og það boðar ekki gott fyrir mótherja Manchester City.
Rodri er mættur á ný eftir langvinn og erfið meiðsli og það boðar ekki gott fyrir mótherja Manchester City. Getty/Scott Llewellyn

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, sagði að Rodri hefði sýnt Manchester City hvað liðið hefði saknað í eitt og hálft ár eftir frammistöðu miðjumannsins sem varamanns í markalausu jafntefli gegn Sunderland á nýársdag.

Að City hafi ekki tekist að tryggja sér öll þrjú stigin dró úr möguleikum þeirra á titlinum og gerði Arsenal kleift að hefja árið 2026 með fjögurra stiga forskot á lið Guardiola á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.

Þrátt fyrir stigamissinn færði frammistaða Rodri í seinni hálfleik, eftir að hafa komið inn á fyrir hinn meidda Nico González, ró og yfirvegun inn á miðju City.

Guardiola sagði að það væri lykilatriði fyrir City að spænski landsliðsmaðurinn, sem hefur aðeins byrjað fjóra deildarleiki síðan hann sneri aftur eftir krossbandameiðsli í september 2024, haldist nú heill heilsu og hjálpi liðinu á seinni hluta tímabilsins.

„Hann [Rodri] breytti leiknum,“ sagði Guardiola við fréttamenn á blaðamannafundi eftir leikinn á Leikvangi ljóssins. „Hann sannaði á 45 mínútum að hann er bestur í sinni stöðu,“ sagði Guardiola.

„Fótbolti snýst um leikmennina – við áttum í erfiðleikum með uppspilið en með Rodri áttum við í minni erfiðleikum,“ sagði Guardiola.

„Hann braut línurnar, við hreyfðum okkur betur og í eitt og hálft ár án hans höfum við saknað hans mikið,“ sagði Guardiola.

„Vonandi helst hann heill heilsu því hann gerir okkur að betra liði,“ sagði Guardiola.

Það eru líka margir sem taka undir það enda hlaut Rodri Gullhnötinn fyrir tveimur árum eða á síðustu heilu tímabilunum áður en hann meiddist.

Enski boltinn Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið