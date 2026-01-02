Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. janúar 2026 19:31 Raheem Sterling hefur ekki leikið fótbolta í Chelsea búning síðan snemma árs 2024. Vísir/Getty Enski knattspyrnumaðurinn Raheem Sterling er að vonast eftir varanlegum félagaskiptum frá Chelsea í þessum mánuði og það er vitað um áhuga frá bæði West Ham og Fulham. Þessi 31 árs gamli leikmaður hefur verið frystur hjá Chelsea og er ekki endilega búist við að Sterling losni úr frystikistunni þrátt fyrir brotthvarf Enzo Maresca sem aðalþjálfara á fimmtudag. Heimildir ESPN herma að West Ham hafi haft samband við Chelsea til að fá Sterling að láni en kantmaðurinn hafi hafnað þeim félagaskiptum á þeim forsendum einum að þau væru tímabundin. West Ham United have asked about taking Raheem Sterling on loan from Chelsea but the player will only leave on a permanent deal this month 👀⚒️ pic.twitter.com/PSJ3VG0JN4— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 2, 2026 Sterling vill helst vera áfram í London en væri opinn fyrir því að ganga til liðs við félag annars staðar ef rétt tilboð bærist. Fulham sýndi áhuga á að fá Sterling síðasta sumar og er talið að félagið sé tilbúið að kanna aftur samning í janúar. Chelsea er áfram umhugsað að losna við 325.000 punda (55 milljónir króna) vikulaun Sterling af launaskrá sinni. Hann á enn átján mánuði eftir af samningnum sem hann gerði þegar hann kom frá Manchester City fyrir 47,5 milljónir punda árið 2022. Sterling hefur æft fjarri aðalliðshópnum eftir að hafa verið gerður hluti af hinni alræmdu „sprengjusveit“ Maresca, hópi leikmanna sem stjórinn hafði enga þörf fyrir að nota. Sterling var á láni hjá Arsenal seinni hluta síðasta tímabils og skoraði eitt mark í 28 leikjum. Enski boltinn Chelsea FC West Ham United Fulham FC Mest lesið Þá fáum við að vita meira um líf Schumacher eftir slysið Formúla 1 Littler sættist við áhorfendur í salnum Sport Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Enski boltinn Berst við krabbamein Fótbolti „Hann verður alltaf númer eitt“ Sport Giftu sig á gamlársdag Handbolti Fann liðsfélaga sinn látinn Sport Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport Ungur leikmaður Metz slasaðist í sprengingunni Fótbolti Færir sig um set í Lundúnum Enski boltinn Fleiri fréttir Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Sjá meira