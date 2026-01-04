Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma

Manchester City mistókst að minnka forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld eftir að hafa fengið á sig jöfnunarmark í uppbótartíma í 1-1 jafntefli við Chelsea á heimavelli sínum.
Stjóralaust Chelsea-lið mætti til Manchester og tók stig af liði sem þurfti svo nauðsynlega á þremur stigum að halda. Chelsea er kannski ekki með knattspyrnustjóra en það er ekkert að keppnisskapinu. Liðið var frábært í seinni hálfleik, eftir að Callum McFarlane skipti yfir í þriggja manna vörn, og átti jöfnunarmarkið fyllilega skilið.
Enzo Fernandez skoraði jöfnunarmarkið á fjórðu mínútu í uppbótartíma þegar leit ekki út fyrir annað en heimasigur.
Arsenal heldur því sex stiga forskoti á toppnum en City er með jafnmörg stig og Aston Villa í öðru og þriðja sæti.
Hollendingurinn Tijjani Reijnders skoraði fyrsta mark leiksins þremur mínútum fyrir hálfleik.
Arsenal byrjaði daginn sjö stigum á undan City og því var afar mikilvægt fyrir liðið að vinna í kvöld og missa toppliðið ekki of langt frá sér. Sex stigum munar nú á liðunum og Arsenal-menn geta fagnað þessum úrslitum.
Leikurinn var afar daufur framan af en góður kafli City-manna á síðustu tíu mínútum fyrri hálfleiks færðu liðinu markið.
Sending sem var ætluð Erling Haaland barst til baka til Tijjani Reijnders, sem færði boltann yfir á vinstri fótinn og þrumaði honum upp í þaknetið. Mjög góð afgreiðsla hjá þeim hollenska og hans fimmta deildarmark á tímabilinu.
Chelsea er stjóralaust eftir að Enzo Maresca hætti með liðið fyrir helgi en Calum McFarlane, þjálfari U21-liðsins, stýrði liðinu í leiknum í kvöld.
Hann náði að endurskipuleggja liðið í hálfleik og það var allt annað að sjá Chelsea-menn í seinni hálfleiknum.
Erling Haaland lék líka í kvöld þriðja deildarleikinn í röð án þess að skora og eftir nítján mörk í fyrstu sautján leikjunum þá vekur það athygli.
Góð frammistaða Chelsea skilaði loksins marki í blálokin.
Mato Gusto kom með frábæra, lága fyrirgjöf frá hægri sem breytti lítillega um stefnu af Nathan Ake og berst til Enzo Fernandez á fjærstönginni.
Hann hittir ekki boltann í fyrstu tilraun, Gigi Donnarumma ver skot hans í annarri tilraun, en Argentínumaðurinn setur svo þriðju tilraunina í neðra hornið.
Leikmenn Man City stóðu eftir með hendur í mjöðm, Donnarumma er á hnjánum. Þeir hafa kastað þessu frá sér og vonbrigði knattspyrnustjórans Pep Guardiola fóru ekki fram hjá neinum.