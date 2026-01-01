Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. janúar 2026 19:52 Liam Rosenior hefur verið að gera góða hluti með franska félagið Strassborg. Getty/Ross Parker Liam Rosenior, knattspyrnustjóri franska liðsins Strassborg, er talinn líklegastur til að taka við starfi Enzo Maresca hjá Chelsea. Maresca, 45 ára, fyrrverandi stjóri Leicester, lét af störfum sem aðalþjálfari Chelsea í dag vegna ágreinings við stjórn og eigendur félagsins. Leitin að arftaka Ítalans er hafin og er Englendingurinn Rosenior talinn líklegastur samkvæmt enskum fjölmiðlum, þótt heimildarmenn hafi lagt áherslu á að aðrir kandídatar séu einnig til skoðunar. Núverandi vinnuveitendur Roseniors eru í eigu fjárfestingafélagsins BlueCo, hópsins sem var stofnaður til að kaupa Chelsea árið 2022. Hinn 41 árs gamli Rosenior, sem áður stýrði Hull, nýtur verulegs stuðnings manna innan Chelsea og er talið að verið sé að skoða kandídata til að taka við af honum hjá Strassborg vegna hugsanlegrar brottfarar hans. Francesco Farioli, stjóri Porto, hefur einnig verið nefndur sem mögulegur kandídat. Áður en Maresca var ráðinn árið 2024 tók Chelsea viðtöl við Roberto de Zerbi, stjóra Marseille, Kieran McKenna, stjóra Ipswich, og Thomas Frank, sem þá var hjá Brentford en hefur síðan farið til Tottenham. Andoni Iraola, stjóri Bournemouth, og Marco Silva hjá Fulham hafa einnig verið orðaðir við starfið áður, þótt óljóst sé hvort þeir séu nú til skoðunar. Félagið mun ekki breyta leikstíl sínum, svo það er mjög ólíklegt að það myndi reyna að fá Oliver Glasner, stjóra Crystal Palace. Það er ekki enn ljóst hver mun stýra liðinu í leiknum gegn Manchester City á sunnudag, en Calum McFarlane, aðalþjálfari U21-liðsins, mun sjá um samskipti við fjölmiðla á blaðamannafundi til að kynna leikinn á föstudag. View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Enski boltinn Chelsea FC Franski boltinn Mest lesið Giftu sig á gamlársdag Handbolti Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Enski boltinn Varar íþróttafólk við ákveðinni tegund áfengis Sport Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Chelsea búið að reka Enzo Maresca Enski boltinn Ríkisstjórn Gabon setti fótboltalandsliðið sitt í bann Fótbolti Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Enski boltinn Enginn getur slökkt á þungarokkinu á HM í pílu Sport „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Sunderland-Manchester City: City getur unnið sjöunda leikinn í röð Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Sjá meira