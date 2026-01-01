Chelsea búið að reka Enzo Maresca Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. janúar 2026 12:22 Enzo Maresca, knattspyrnustóri Chelsea, hefur stýrt sínum síðasta leik. Getty/Michael Regan Knattspyrnufélagið Chelsea og Enzo Maresca aðalþjálfari hafa komist að samkomulagi um starfslok en þetta kemur fram á miðlum félagsins. Chelsea situr í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Þessi 45 ára Ítali fer frá félaginu innan við sex mánuðum eftir að hafa unnið heimsmeistaramót félagsliða í lok fyrsta tímabils síns á Stamford Bridge. Chelsea-menn hafa aðeins unnið einn af síðustu sjö deildarleikjum sínum og fengu aðeins sex stig úr sex leikjum í desember, sem varð til þess að þeir eru nú fimmtán stigum á eftir toppliði Arsenal. En úrslitin eru aðeins lítill hluti af sögunni. Maresca kom jafnvel eigin starfsliði á óvart þegar hann, eftir 2-0 sigur á Everton, sem var eini sigur Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í desember, sagði að „margir“ hefðu gert þetta að „verstu 48 klukkustundunum“ sínum síðan hann gekk til liðs við félagið. Það hefur mikið gengið á bak við tjöldin og enskir fjölmiðlar hafa ýjað að þessu síðustu daga. Club statement: Enzo Maresca.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026 Hér fyrir neðan má sjá tilkynninguna frá Chelsea sem var stutt og hnitmiðuð. „Á tíma sínum hjá félaginu leiddi Enzo liðið til sigurs í Sambandsdeild Evrópu og á heimsmeistaramóti félagsliða. Þeir sigrar munu áfram vera mikilvægur hluti af nýlegri sögu félagsins og við þökkum honum fyrir framlag sitt til félagsins,“ segir í fréttinni. „Þar sem enn er keppt að mikilvægum markmiðum í fjórum keppnum, þar á meðal að tryggja sæti í Meistaradeild Evrópu, telja Enzo og félagið að breyting gefi liðinu besta tækifærið til að koma tímabilinu aftur á réttan kjöl,“ segir í fréttinni og hún endar á: „Við óskum Enzo alls hins besta í framtíðinni.“ Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Giftu sig á gamlársdag Handbolti Chelsea búið að reka Enzo Maresca Enski boltinn Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Enski boltinn Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Varar íþróttafólk við ákveðinni tegund áfengis Sport Dæmd úr leik vegna skósóla Sport Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Enski boltinn Dagskráin í dag: Stórleikir í enska boltanum og átta manna úrslit í pílunni Sport Fjölskylda skíðakappans fær ekki svör fyrr en í mars Sport Lætur drauminn rætast og opnar kínverskan veitingastað Sport Fleiri fréttir Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Sjá meira