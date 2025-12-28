„Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Jón Þór Stefánsson skrifar 28. desember 2025 18:55 Fundur Selenskíjs og Trumps í Mar-a-Lago er hafinn. Getty Vólódímír Selenskíj Úkraínuforseti er mættur á fund Donalds Trumps Bandaríkjaforseta á heimili þess síðarnefnda í Mar-a-Lago í Flórída. Áður en fundurinn hófst ræddu forsetarnir tveir stuttlega við blaðamenn. Þar sagðist Trump telja bæði Selenskíj og Vladímír Pútín Rússlandsforseta vilja semja um firð. Hann sagðist jafnframt halda að hægt væri að ná samningum hratt. „Við verðum að gera samning. Við verðum að klára þetta af. Það er of mikið af fólki að láta lífið. Ég held að báðir forsetar vilji semja. Við trúum því,“ sagði Trump. Þá þakkaði Selenskíj Trump verulega fyrir að bjóða honum á heimili sitt í Flórída og funda með honum. Trump telur að hægt sé að ná samningum um stríðslok bráðlega.Getty „Ég held að við séum með drög að samning sem er góður fyrir Úkraínu, góður fyrir alla. Það er mjög mikilvægt. Það er ekkert mikilvægara […] Okkur hefur tekist að stöðva átta stríð, en þetta er það erfiðasta. En við ætlum að ljúka þessu. Við munum eiga frábæran fund í dag,“ sagði Trump sem ítrekaði hversu mikilvægt væri að semja um stríðslok. „Ef við semjum ekki þá mun þetta halda áfram um langa hríð. Annað hvort tekur þetta sinn enda eða heldur lengi áfram, þá munu milljónir í viðbót deyja, milljónir, og enginn vill það.“ Trump sagði jafnframt að Selenskíj hefði lagt hart af sér, hann væri hugrakkur líkt og þjóð hans. „Mjög sjaldan hefur þjóð þurft að fara í gegnum þetta,“ sagði Trump. Trump átti símafund með Pútín fyrr í dag, og sagðist munu heyra aftur í honum að fundi sínum og Selenskíjs loknum. „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið.“ Trump sagði að í samningi um stríðslok myndu felast öryggisráðstafanir. Evrópuþjóðir myndu eiga mikinn þátt í að viðhalda þeim, sagði Trump og hrósaði í kjölfarið Evrópuleiðtogum hástert. „Þetta er allt frábært fólk. Ég held að ég geti fullyrt það. Það er enginn af þeim slæmur. Þau vilja öll ljúka þessu og þau styðja það að þessi fundur fari fram.“ Hann tók jafnframt fram að þeir myndu ræða við Evrópuleiðtoga að fundinum loknum. Bandaríkin Úkraína Donald Trump Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Mest lesið Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Innlent Í deilum við nágrannann vegna trjáa Erlent Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Erlent Mesti snjór í New York í fjögur ár Erlent Ferðakostnaður forsetans rúmar tuttugu milljónir Innlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Sakamálin sem einkenndu árið sem er á enda Innlent Tilhæfulaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Gróður farinn að grænka fyrir norðan Innlent Fleiri fréttir Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Sjá meira