„Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“

Jón Þór Stefánsson skrifar
Fundur Selenskíjs og Trumps í Mar-a-Lago er hafinn.
Vólódímír Selenskíj Úkraínuforseti er mættur á fund Donalds Trumps Bandaríkjaforseta á heimili þess síðarnefnda í Mar-a-Lago í Flórída.

Áður en fundurinn hófst ræddu forsetarnir tveir stuttlega við blaðamenn. Þar sagðist Trump telja bæði Selenskíj og Vladímír Pútín Rússlandsforseta vilja semja um firð. Hann sagðist jafnframt halda að hægt væri að ná samningum hratt.

„Við verðum að gera samning. Við verðum að klára þetta af. Það er of mikið af fólki að láta lífið. Ég held að báðir forsetar vilji semja. Við trúum því,“ sagði Trump.

Þá þakkaði Selenskíj Trump verulega fyrir að bjóða honum á heimili sitt í Flórída og funda með honum.

„Ég held að við séum með drög að samning sem er góður fyrir Úkraínu, góður fyrir alla. Það er mjög mikilvægt. Það er ekkert mikilvægara […] Okkur hefur tekist að stöðva átta stríð, en þetta er það erfiðasta. En við ætlum að ljúka þessu. Við munum eiga frábæran fund í dag,“ sagði Trump sem ítrekaði hversu mikilvægt væri að semja um stríðslok.

„Ef við semjum ekki þá mun þetta halda áfram um langa hríð. Annað hvort tekur þetta sinn enda eða heldur lengi áfram, þá munu milljónir í viðbót deyja, milljónir, og enginn vill það.“

Trump sagði jafnframt að Selenskíj hefði lagt hart af sér, hann væri hugrakkur líkt og þjóð hans.

„Mjög sjaldan hefur þjóð þurft að fara í gegnum þetta,“ sagði Trump.

Trump átti símafund með Pútín fyrr í dag, og sagðist munu heyra aftur í honum að fundi sínum og Selenskíjs loknum.

„Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið.“

Trump sagði að í samningi um stríðslok myndu felast öryggisráðstafanir. Evrópuþjóðir myndu eiga mikinn þátt í að viðhalda þeim, sagði Trump og hrósaði í kjölfarið Evrópuleiðtogum hástert.

„Þetta er allt frábært fólk. Ég held að ég geti fullyrt það. Það er enginn af þeim slæmur. Þau vilja öll ljúka þessu og þau styðja það að þessi fundur fari fram.“

Hann tók jafnframt fram að þeir myndu ræða við Evrópuleiðtoga að fundinum loknum.

