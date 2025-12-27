Alexander Helgi Sigurðarson er nýr þjálfari 2. flokks KR í fótbolta. Félagið greindi frá því á samfélagsmiðlum í gær.
Alexander Helgi tekur við flokknum af Theodóri Elmar Bjarnasyni sem hætti störfum hjá KR í haust. Theodór Elmar hafði verið aðstoðarþjálfari meistaraflokks og aðalþjálfari 2. flokks.
Hilmar Árni Halldórsson, fyrrum leikmaður Stjörnunnar, tók við sem aðstoðarþjálfari fyrr í þessum mánuði og Alexander mun taka við 2. flokknum.
Alexander kom til KR fyrir síðustu leiktíð frá Breiðabliki þegar samningur hans í Kópavogi rann út. Hann hafði spilað allan sinn feril í Kópavogi áður en hann endurnýjaði kynnin við Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara KR, í Vesturbæ, eftir að hafa leikið undir hans stjórn hjá Blikum.
Samkvæmt yfirlýsingunni hefur Alexander unnið að þjálfaramenntun sinni undanfarna mánuði og útskrifast með KSÍ-B gráðu í janúar.
Alexander spilaði 17 deildarleiki fyrir KR síðasta sumar er félagið rétt bjargaði sér frá falli með sigri á Vestra á Ísafirði í lokaumferð Bestu deildarinnar.