Fjallaði um stríðs­á­tök í jólaávarpinu

Leó fjórtandi páfi ávarpaði fjölda fólks.
Leó fjórtandi páfi bað fyrir því að Úkraína og Rússland myndu finna hugrekki til að ljúka friðarvæðrum þeirra í fyrsta jóladagsávarpi sínu. Þá bað hann einnig fyrir fólkinu á Gasa.

Um er að ræða fyrsta jóladagsávarp páfans sem var settur í embætti í maí eftir andlát Frans páfa í apríl. Hann lagði sérstaka áherslu á friðarviðræður Rússlands og Úkraínu er hann ávarpaði hóp fólks á Sankti Péturstorgi. 

„Megi vopnaómurinn hætta og megi aðilar sem að málinu koma, með stuðningi og skuldbundingu alþjóðasamfélagsins, finna kjarkinn til að taka þátt í einlægum, beinum og viðurlegum samræðum,“ sagði Leó páfi samkvæmt breska ríkisútvarpinu.

Í gær kynnti Vólódímir Selenskí drög að tuttugu punkta friðaráætlun og skyldu Rússar samþykkja það færi vopnahlé í gildi.

Berskjölduð tjöld

Leó páfi talaði einnig um ástandið á Gasa en vopnahlé er núna í gildi milli Ísraels og Hamas. Vopnahléið er þrátt fyrir það einkar viðkvæmt og halda árásir áfram. 

Páfinn sagði að sagan af fæðingu Jesús sýndi fram á að Guð hefði „reist brothætt tjaldið sitt“ meðal fólks um allan heim.

„Hvernig getum við þá ekki hugsað um tjöldin í Gasa, sem hafa verið berskjölduð í vikur vegna regns, vinds og kulda?“

Yfir tvær milljónir manna búa á Gasaströndinni en heimili flestra hafa verið skemmd eða eyðilögð. Cogat, herdeild ísraleska hersins sem sér um landamæri Gasa, segist ekki koma í veg fyrir að nauðsynjavörur berist íbúunum. Yfir 310 þúsund tjöld hafi farið yfir landamærin síðan vopnahléið hófst í október.

