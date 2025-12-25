Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 12:27 Leó fjórtandi páfi ávarpaði fjölda fólks. EPA Leó fjórtandi páfi bað fyrir því að Úkraína og Rússland myndu finna hugrekki til að ljúka friðarvæðrum þeirra í fyrsta jóladagsávarpi sínu. Þá bað hann einnig fyrir fólkinu á Gasa. Um er að ræða fyrsta jóladagsávarp páfans sem var settur í embætti í maí eftir andlát Frans páfa í apríl. Hann lagði sérstaka áherslu á friðarviðræður Rússlands og Úkraínu er hann ávarpaði hóp fólks á Sankti Péturstorgi. „Megi vopnaómurinn hætta og megi aðilar sem að málinu koma, með stuðningi og skuldbundingu alþjóðasamfélagsins, finna kjarkinn til að taka þátt í einlægum, beinum og viðurlegum samræðum,“ sagði Leó páfi samkvæmt breska ríkisútvarpinu. Í gær kynnti Vólódímir Selenskí drög að tuttugu punkta friðaráætlun og skyldu Rússar samþykkja það færi vopnahlé í gildi. Berskjölduð tjöld Leó páfi talaði einnig um ástandið á Gasa en vopnahlé er núna í gildi milli Ísraels og Hamas. Vopnahléið er þrátt fyrir það einkar viðkvæmt og halda árásir áfram. Páfinn sagði að sagan af fæðingu Jesús sýndi fram á að Guð hefði „reist brothætt tjaldið sitt“ meðal fólks um allan heim. „Hvernig getum við þá ekki hugsað um tjöldin í Gasa, sem hafa verið berskjölduð í vikur vegna regns, vinds og kulda?“ Yfir tvær milljónir manna búa á Gasaströndinni en heimili flestra hafa verið skemmd eða eyðilögð. Cogat, herdeild ísraleska hersins sem sér um landamæri Gasa, segist ekki koma í veg fyrir að nauðsynjavörur berist íbúunum. Yfir 310 þúsund tjöld hafi farið yfir landamærin síðan vopnahléið hófst í október. Jól Leó fjórtándi páfi Páfagarður Innrás Rússa í Úkraínu Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Erlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Innlent Arion banki varar við svikaherferð Innlent Fleiri fréttir Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Seinfeld og Friends-leikari látinn Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Baulað á Albanese á minningarathöfn á Bondi-strönd Kvarta yfir ritskoðun Epstein-skjala: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Níu skotnir til bana á krá Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Sjá meira