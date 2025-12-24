Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Valur Páll Eiríksson skrifar 24. desember 2025 19:02 Stewart og Snoop Dogg eru miklir mátar. Kristy Sparow/Getty Images Martha Stewart, fyrsta bandaríska konan til að verða milljarðamæringur af sjálfdáðum, bættist í gær við eigendahóp velska liðsins Swansea City sem spilar í ensku B-deildinni. Hin 84 ára gamla Stewart keypti hluta í liðinu og bætist við áhugaverðan hóp eigenda, sem telur meðal annars góðan vin hennar, rapparann Snoop Dogg og knattspyrnuhetjuna króatísku Luka Modric sem spilar með AC Milan á Ítalíu. Stewart öðlaðist auð sinn í lífsstílbransanum og þekkt fyrir góð heimilisráð og hæfileika í eldhúsinu. Hún var á meðal gesta á 2-1 sigri Swansea á Wrexham í velskum slag síðasta föstudag. Modric, sem var valinn besti leikmaður heims árið 2018, varð hlutaeigandi liðsins í apríl en Snoop Dogg bættist við í júní. Vonast er til þess að frægð eigendanna geti hagnast Swansea til að auka tekjur en þrátt fyrir viðbót Stewart og henna milljóna er gert ráð fyrir að félagið stígi varlega til jarðar í komandi félagsskiptaglugga í janúar. Swansea situr í 19. sæti ensku B-deildinnar með 26 stig eftir 22 leiki, fimm stigum frá fallsæti en níu stigum frá umspilssæti upp í úrvalsdeild. Enski boltinn Mest lesið Viðurkenna að VAR hafi bilað Fótbolti Arnar Daði rekinn frá Stjörnunni en áfram þjálfari kvennaliðsins Handbolti Jólagjöf í Keflavík: Remy Martin snýr aftur Körfubolti Koepka fyrsta stjarnan sem riftir samningi við LIV Golf Úr Bestu heim í Hauka Íslenski boltinn Stefndi á ÓL en fannst látinn á hótelherbergi Sport Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Íslenski boltinn Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Fótbolti Ótrúlegur sigur á HM: „Ég er mjög tregur svo pressan nær ekki til mín“ Sport Fleiri fréttir Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Sjá meira