Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City

Antoine Semenyo hefur verið afar eftirsóttur og nú er allt útlit fyrir að hann endi sem leikmaður Manchester City í janúar, samkvæmt helstu félagaskiptafréttamönnum fótboltans.
Fabrizio Romano segir í kvöld að City sé á góðri leið með að klára samning við Semenyo á næstu dögum. Það virðist því styttast óðum í að hann kveðji Bournemouth, eftir átta mörk og þrjár stoðsendingar í 16 deildarleikjum í vetur.
🚨🔵 Manchester City are set to get all formal steps done for Antoine Semenyo deal in the next days.Manchester United have also been informed by the player’s camp about Antoine’s decision tonight.➕🎥 More: https://t.co/KmUP2XLuTh pic.twitter.com/GCKodaMlPK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025
Romano segir City hafa nýtt Þorláksmessu í að koma hreyfingu á hlutina og það virðist hafa skilað árangri.
Semenyo kaus sjálfur að fara til City þrátt fyrir að Manchester United hafi einnig sýnt mikinn áhuga. Tottenham og Chelsea eru að sögn Romano ekki lengur inni í myndinni.
🚨 EXCL: Antoine Semenyo preference is to join Man City in January. Nothing formal until market opens but #AFCB attacker favours #MCFC. Man Utd pushed hard + never planned to use 25yo at wing-back but winter switch was always tough for #MUFC @TheAthleticFC https://t.co/kYWFB2zfzI— David Ornstein (@David_Ornstein) December 23, 2025
David Ornstein hjá The Athletic segir það sama en að ekkert verði formlega gert fyrr en að janúarglugginn opnist. United hafi sótt það stíft að fá Semenyo en reynst það erfitt á þessum tímapunkti. Hann hafi ekki verið hugsaður sem vængbakvörður hjá United heldur framar á vellinum.