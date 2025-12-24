Íslenski boltinn

„Þetta er stærsti klúbbur Ís­lands“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnór Ingvi Traustason er nýr leikmaður KR og hlakkar til verkefnisins.
Arnór Ingvi Traustason er nýr leikmaður KR og hlakkar til verkefnisins. Vísir/Anton Brink

Arnór Ingvi Traustason hefur bundið enda á tólf ára atvinnumannaferil og er snúinn heim til Íslands til að spila með KR. Hann hefur tengingu við félagið og ætlar sér stóra hluti.

Arnór hefur leikið sem atvinnumaður og landsliðsmaður í meira en áratug. Hann hefur spilað víða um heim og varð meðal annars Svíþjóðarmeistari tvisvar, auk þess að leika fyrir Rapid Vín í Austurríki og AEK í Aþenu meðal annars. Þá á hann 67 landsleiki að baki fyrir Ísland.

Lið hans Norrköping í Svíþjóð féll á dögunum og var ljóst að hann leitaði á ný mið. Það eru því kaflaskil í hans lífi, enda atvinnumannaferlinum lokið, en hann segist ekki kominn heim til að slaka á.

„Mér líður ekkert eins og ég sé að koma heim og þetta sé að klárast. Ég sé margt fyrir framan mig. Þetta er ný áskorun og nýtt upphaf á nýjum stað heima á Íslandi. Ég er þvílíkt peppaður að fá að taka þátt í þessu með KR og setja mitt mark á þetta,“ segir Arnór í Sportpakkanum á Sýn.

„Þetta er stærsti klúbbur Íslands. Félög fara í gegnum lægðir og eitthvað en það er líka ótrúlega gaman að fá að vera hluti af því að byggja eitthvað upp hvað þá með KR og í Vesturbænum.“

Kynntist klúbbnum gegnum tengdafjölskylduna

Arnór Ingvi hefur verið fastagestur á KR-vellinum í sumarfríum síðustu ár enda var tengdafaðir hans, Jónas Kristinsson, framkvæmdastjóri liðsins í mörg ár. Tosaði tengdafjölskyldan hann í Vesturbæinn?

„Alls ekki, ekkert þannig. En ég hef verið inni í þessari fjölskyldu í nokkur ár. Maður finnur það alveg þegar þú spilar á móti KR og ert úti í KR-heimili í þennan tíma sem ég hef verið í fjölskyldunni að það er gaman að vera í KR,“ segir Arnór og bætir við:

„Það er eitthvað stórt þarna, það er pressa og mér finnst gaman að spila undir pressu, þegar eitthvað er undir. Ég hef fengið að vera í klúbbum eins og Malmö, Rapid Víen og AEK í Grikklandi – það er gaman þegar vel gengur og svo spurning hvort maður höndli pressuna af því að setja búninginn á sig og bera merkið á brjóstinu. Það vegur eitthvað, sem ég vildi vera hluti af.“

Lengra viðtal má sjá við Arnór Ingva í heild að neðan.

KR Besta deild karla Íslenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið