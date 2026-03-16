Fótbolti

„Dyrnar eru alltaf opnar fyrir Messi“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi með forsetanum Joan Laporta þegar Messi var enn leikmaður Barcelona.
Lionel Messi með forsetanum Joan Laporta þegar Messi var enn leikmaður Barcelona. Getty/David S. Bustamante

Joan Laporta var endurkjörinn forseti Barcelona með yfirburðum á sunnudagskvöldið og hann sagði sigurreifur eftir kjörið að dyrnar væru alltaf opnar fyrir Lionel Messi til að snúa aftur til Barcelona.

Laporta sigraði keppinaut sinn, Víctor Font, með yfirburðum í kosningunum á sunnudag, en hann hlaut 68,18% af 48.480 atkvæðum sem félagsmenn greiddu. Kjörtímabil hans er til ársins 2031.

Font hafði lagt áherslu á stirð samskipti Laporta og Messi en hann benti ítrekað á í kosningabaráttunni að Laporta hefði staðið að brottför argentínsku stjörnunnar árið 2021 og misheppnaðri endurkomu árið 2023. Það dugði þó ekki til að sveifla atkvæðum almennings.

„Leo verður tengdur Barcelona á hvaða hátt sem hann vill,“ sagði Laporta við TV3 þegar hann var spurður hvaða hlutverki framherji Inter Miami gæti gegnt á valdatíma hans.

„Hann á skilið heiðursleik og einnig styttu. Það væri gríðarlega mikilvægt. Aðeins Ladislao Kubala og Johan Cruyff eiga styttur á leikvanginum. Dyrnar eru alltaf opnar fyrir Messi hjá Barcelona, hvenær sem hann óskar, svo hann geti haldið áfram að styrkja og færa þessari stofnun enn meiri mikilfengleika,“ sagði Laporta.

Messi var í brennidepli í kosningabaráttunni þegar Xavi Hernández, fyrrverandi þjálfari Barça, kallaði Laporta „lygara“ og fullyrti að hann hefði komið í veg fyrir endurkomu goðsagnarinnar árið 2023.

Font hvatti Messi til að tjá sig og afhjúpa sannleikann en hann kaus að þegja og láta kosningabaráttuna hafa sinn gang.

Messi, sem skoraði 672 mörk í 778 leikjum fyrir Barcelona, hefur alltaf sagt að hann myndi vilja snúa aftur til félagsins einhvern tímann í framtíðinni.

