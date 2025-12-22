Ákveðin suðaustanátt er nú á landinu og milt. Það verða skúrir sunnantil á landinu í dag, einkum síðdegis þar sem myndarlegar dembur geta gert vart við sig.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að það verði þurrt að mestu fyrir norðan. Veik skil úr vestri komi inn á land í kvöld og gangi til austurs yfir landið með samfelldari úrkomu um tíma, rigningu eða slyddu og það kólnar.
Hiti á landinu verður á bilinu eitt til átta stig.
Á morgun kemur svo næsta bylgja með sunnan hvassviðri og rigningu og það hlýnar aftur, en norðaustantil ætti hann að hanga þurr.
Slagveðursrigningin heldur síðan áfram á aðfangadag og jafnvel bætir í vindinn, sérstaklega fyrir norðan þar sem búast má við sterkum hviðum við fjöll. Talsvert vatnsveður fylgir þessu sunnan- og vestanlands með tilheyrandi vatnavöxtum og skriðuhættu.
Útlit fyrir að dragi aðeins úr veðurhæðinni og rigningu á jóladag, en líklega verður það ekki fyrr enn á annan í jólum þar sem veðrið gæti skipt um gír og orðið eitthvað jólalegra vonandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag (Þorláksmessa): Vestan 5-13 m/s og rigning eða slydda austanlands, en lægir og léttir til með morgninum. Annars suðlægari og bjart með köflum en stöku skúrir vestanlands. Hiti um eða yfir frostmarki. Gengur í sunnan hvassviðri með rigningu vestanlands eftir hádegi. Hlýnar í veðri.
Á miðvikudag (aðfangadagur jóla): Sunnan 15-25 m/s, hvassast á Norðurlandi. Rigning sunnan- og vestanlands, og sums staðar talsverð úrkoma, en þurrt að mestu á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 7 til 13 stig.
Á fimmtudag (jóladagur): Sunnan 13-20 og súld eða rigning með köflum, en úrkomulítið á Norður- og Austurlandi. Áfram hlýtt, en snýst í suðvestan 8-15 með éljum vestanlands um kvöldið og kólnar.
Á föstudag (annar í jólum): Suðvestlæg átt með éljum, en bjart fyrir austan. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á laugardag: Suðvestlæg átt og lítilsháttar væta, en bjart að mestu fyrir austan. Hlýnandi.
Á sunnudag: Vestlægari og væta af og til, en þurrt austanlands. Heldur kólnandi.