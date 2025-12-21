Níu skotnir til bana á krá

Níu voru skotnir til bana og tíu særðir þegar hópur manna á tveimur bílum hóf skothríð á gesti krár í bæ nærri Johannesburg í Suður-Afríku í gærkvöldi. Mennirnir eru sagðir hafa skotið fjölda skota að gestum krárinnar og svo á fólk af handahófi þegar þeir keyrðu á brott.
Árásin átti sér stað um klukkan eitt í nótt, að staðartíma, í bænum Bekkersdal, sem er á svæði þar sem mikið er af gullnámum. AP fréttaveitan segir þetta aðra skotárás af þessu tagi sem gerð er í Suður-Afríku á þremur vikum.
Fyrr í þessum mánuði dóu tólf og særðust þrettán í skotárás á krá nærri Pretoria, höfuðborg Suður-Afríku.
Umfangsmikil leit að mönnunum stendur nú yfir en samkvæmt frétt BBC liggur tilefni árásarinnar ekki fyrir að svo stöddu.
Einn af yfirmönnum lögreglunnar á svæðinu sagði í samtali við Newzroom Afrika að árásarmennirnir hefðu verið vopnaðir skammbyssum og rifflum af gerðinni AK-47.
„Greyið fólkið var bara að njóta sín þegar menn komu og hófu skothríðina,“ sagði Fred Kekana.
Í fyrra voru framin nærri því 26 þúsund morð í Suður-Afríku, sem samsvarar meira en sjötíu morðum á dag. Þau eru fá löndin í heiminum þar sem tíðni morða er hærri en langflest morðanna eru framin með skotvopnum.
Lög um skotvopn þykja nokkuð ströng en embættismenn segja mikið magn ólöglegra vopna vera í Suður-Afríku.
Hér að neðan má sjá ítarlega umfjöllun Newzroom Afrika og myndefni frá vettvangi í morgun.