Einn réðst á dyravörð og um tíu voru grunaðir um akstur undir áhrifum Freyja Þórisdóttir skrifar 14. mars 2026 07:57 Margir ökumenn voru stöðvaðir vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna. Samúel Karl Lögreglan handtók mann í miðbæ Reykjavíkur í nótt þar sem hann hafði ráðist á dyravörð. Við leit á honum fundust fíkniefni en maðurinn hefur verið vistaður í fangaklefa þar til hann er talinn hæfur til skýrslutöku. Fleiri en tíu ökumenn voru stöðvaðir í akstri vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan fimm í gær, föstudaginn 13. mars, til klukkan fimm í morgun. Alls voru sjötíu mál bókuð í kerfi lögreglunnar á tímabilinu. Sjö ökumenn voru stöðvaðir í hverfunum 101, 105, 107 og 170. Þeir voru allir grunaðir um að aka undir áhrifum áfengis eða fíkniefna en voru allir látnir lausir eftir sýnatöku. Lögreglan sinnti umferðaróhappi þar sem bifreið hafði verið ekið út af veginum og á ljósastaur. Þegar lögregluna bar að garði var ökumanninn hvergi að finna. Hann fannst skömmu síðar og var handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis. Í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi voru tvö mál skráð. Aðili var handtekinn grunaður um sölu og dreifingu fíkniefna, þá var hann einnig grunaður um akstur án réttinda og önnur brot tengd fíkniefnasölunni. Annað málið var svipað en lögreglan stöðvaði ökumann sem var grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna og áfengis en hann reyndist einnig sviptur ökuréttindum. Hann var látinn laus úr haldi eftir sýnatöku. Tilkynnt var um þjófnað í tveimur verslunum, í báðum málum var málið leyst á vettvangi.