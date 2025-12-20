Calvert-Lewin hættir ekki að skora Aron Guðmundsson skrifar 20. desember 2025 22:03 Dominic Calvert-Lewin í leik með Leeds United Vísir/getty Dominic Calvert-Lewin var allt í öllu þegar að nýliðar Leeds United unnu 4-1 sigur á Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Virkilega vel að verki staðið hjá Leeds United en Crystal Palace hefur verið á fínu skriði í deildinni á tímabilinu og er í Evrópubaráttu. Enski framherjinn Dominic Calvert-Lewin er heldur betur búinn að finna markaskóna sína. Hann skoraði fyrstu tvö mörk Leeds United í kvöld og bæði komu þau í fyrri hálfleik. Þetta er fimmti leikurinn í röð í deildinni sem hann skorar í, sex mörk í síðustu fimm leikjum, sjö mörk í heildina það sem af er tímabili. Ethan Ampadu bætti svo við þriðja marki Leeds United áður en Justin Devenny minnkaði muninn fyrir Crysal Palace í stöðuna 3-1. Það var hins vegar Þjóðverjinn Anton Stach sem kórónaði flottan leik og frammistöðu Leeds United með fjórða marki liðsins í uppbótartíma. Lokatölur á Elland Road, 4-1 sigur Leeds United. Nýliðarnir færast fjær botniliðunum og eru nú í 16.sæti með 19 stig. Crystal Palace er í 8.sæti með 26 stig. Enski boltinn Leeds United Crystal Palace FC Mest lesið Gleði og sorg í sigri Liverpool Enski boltinn Joshua kjálkabraut Paul Sport Gagnrýndi Paul: „Beið eftir að verða sleginn“ Sport Slot fámáll um stöðuna á Isak Enski boltinn Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Enski boltinn Salah bað samherjana afsökunar Enski boltinn Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Rekinn af HM eftir að hafa fallið á lyfjaprófi Sport Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Enski boltinn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Enski boltinn Fleiri fréttir Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Sjá meira