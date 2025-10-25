Afturelding er fallið úr Bestu-deild karla í fótbolta en liðið laut í lægra haldi fyrir ÍA í lokaumferð deildarinnar í leik liðanna í Akraneshöllinni í dag. Afturelding þurfti sigur í þessum leik og treysta á að Vestri og KR myndu gera jafntefli.
Það gekk ekki upp og Aturelding sem lék í efstu deild í fyrsta skipti í sögu félagsins mun leik í næstefstu deild á næstu leiktíð.
Gabríal Snær Gunnarsson tryggði Skagamönnum sigurinn með marki sínu undir lok fyrri hálfleiks. Gabríel Snær slapp í gegnum vörn Aftureldingar eftir flotta stungusendingu frá Hauki Andra Haraldssyni og kláraði færið með föstu og hnitmiðuðu skoti. Þetta er fyrsta markið sem Gabríel Snær skorar í efstu deild.
Afturelding kallaði tvisvar sinnum kröftuglega eftir vítaspyrnu i fyrri hálfleik en í fyrra skiptið féll Þórður Gunnar Hafþórsson við í vítateig Skagaliðsins eftir viðskipti við Árna Marínó Einarsson og í það seinn fór Hrannar Snær Magnússon niður eftir að Marko Vardic fór utan í hann.
Í bæði skiptin lét Twana Khalid Ahmed, dómari leiksisn, sér fátt um finnast og lét leikinn halda áfram. Georg Bjarnaon komst svo nálægt því að að ná forystunni fyrir gestina úr Mosfellsbænum þegar hann skaut boltanum í þverslána af stuttu færi eftir hornspyrnu Þórðar Gunnars.
Gabríel Snær fékk einnig gott færi til þess að skora annað mark en Jökull Andrésson varði frábærlega góðan skalla hans og boltinn fór svo ofan á slána.
Ómar Björn Stefánsson fékk tvö góð færi til þess að tvöfalda forystu Skagamanna í upphafi seinni hálfleiks en í fyrra skiptið fór skot hans í stöngina og í það seinna bjargaði Jökull Andrésson með góðu úthlaupi eftir að kantrmaðurinn snöggi slapp einn í gegn.
Afturelding fékk nokkur fín færi til þess að jafna metin undir lok leiksins en það gekk ekki upp og tap og fall úr efstu deild því staðreynd.
„Þetta var góð frammistaða og flott svar við afar slökum leik á móti KA í síðustu umferð deildarinnar. Við vildum enda þetta á jákvæðum nótum og þetta var flottur lokapunktur á góðum endaspretti hjá okkur,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, sáttur við gott dagsverk.
„Það voru margir leikmenn sem spiluðu vel í þessum leik. Ísak Máni og Haukur Andri voru flottir inni á miðsvæðinu og það var gaman að sjá Gabríel Snæ skora sitt fyrsta mark í efstu deild. Það var kominn tími á það eftir góða spilamennsku hans í undanförnum leikjum,“ sagði Lárus Orri um lærisveina sína.
Lárus Orri færði Rúnar Má í varnarlínuna hjá Skagaliðinu eftir hann tók við liðinu. Sú ákvörðun tókst vel upp og færði liðinu festu og ró í varnarleikinn: „Rúnar Már er auðvitað enginn miðvörður og hann var að spila sína fyrstu leiki svona aftarlega á vellinum.
Rúnar er bara svo reynslumikill leikmaður að hann leysti það verkefni bara frábærlega og þetta reyndist happadrjúgt.“
Lárus Orri framlengdi samning sinn við Skagamenn til ársins 2027 á dögunum og hann segir framtíðina vera bjarta á Skaganum:
„Við erum með ungt lið sem klárar þennan leik í dag og sem dæmi má nefna Jón Breka sem kom flottur inn á miðsvæðið. Félagið hefur sett markvissa vinnu í að ná í unga og efnilega leikmenn frá öllu landinu síðustu misseri og það er unnið gott starf hvað varðar unga og efnilega leikmenn sem vilja koma hingað í gott umhverfi. Nú tekur við nokkura daga frí hjá mér og svo fer ég að skipuleggja næstu leiktíð,“ sagði Lárus um framhaldið.
„Ég er svekktur með að hafa ekki náð í sigur í þessum leik og að 27 stig dugi ekki til þess að halda sæti okkar í efstu deild. Það að ná í stig að meðaltali í efstu deild hefur oftar en ekki dugað en við gerðum ekki nóg til þess að vera áfram í deild þeirra bestu því miður,“ sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, að leik loknum.
„Við náum í janftefli eða sigum 10 af 11 andstæðingum og sýndum það svo sannarlega að við erum samkeppnishæfir á meðal bestu liða landsins. Það eru hins vegar of mörg jafntefli og að við náum ekki að sigla sigrum í höfn í jöfnum leikjum eins og þessum sem verður okkur að falli,“ sagði Magnús enn fremur.
„Nú þurfum við bara að byggja ofan á því sem við höfum verið að gera undanfarin ár og passa upp á að við tökum tvö skref fram á við eftir að hafa tekið eitt skref til baka. Við höfum komið okkur á þann stall að vera á meðal 15 bestu liða landssins og stefnum á að fara beint upp aftur,“ sagði hann um framhaldið.
„Fótboltinn er kominn á flottan stað í Mosfellsbænum og framtíðin er björt. Heimaleikir okkar í sumar hafa verið stærstu viðburðir bæjarins og vonandi styrkja bæjaryfirvöld enn frekar við okkur á næstunni. Það er verið að bæta aðstöðuna hjá okkur og við þurfum að spýta í lófana bæði innan vallar sem utan til þess að halda áfram að færa okkur skref framar,“ sagði þjálfarinn.
Samningur Magnúsar Más við Aftureldingu er að renna út en honum þykir líklegt að hann haldi áfram í brúnni í Mosfellsbænum: „Ég hef bara ekki leitt hugann að framtíðinni, ég var með fulla einbeitingu og hugann við það að freista þess að vinna sigur hérna í dag.
Á næstu dögum munum við setjast niður og ég fer jákvæður inn í þær viðræður og finnst líklegt að ég haldi áfram þjálfun liðsins.“
Það var stór stund á ferli framherjans Gabríels Snæs þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild og tryggði Skagamönnum stigin þrjú. Þar með lauk góðum lokakafla Skagamanna í deild efstu deild á góðuðm nótum.
Margir voru búnir að dæma liðið niður um deild um mitt sumar en Lárus Orri Sigurðsson kom og blés lífi í þennan mikla fótboltabæ. Skagalðið mun leika í deild þeirra bestu á næsta keppnistímabili.
Árni Marínó varði nokkrum sinnum vel og Rúnar Már var eins og kóngur í ríki sínu í miðri vörn heimamanna. Ómar Björn var hættulegur á vinstri vængnum og komst nálægt því að skora. Gabríel Snær var svo sprækur í framlínunni og skoraði gott mark.
Hrannar Snær skapaði í nokkur skipti usla í vörn Skagaliðsins og hefði möguelega geta fengið vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Jökull Andrésson varði svo tvisvar sinnum frábærlega og hélt þannig sínum mönnum inni í leiknum.
Dómarar leiksins, Twana Khalid Ahmed, Kristján Már Ólafs, Ragnar Þór Bender og Gunnar Freyr Róbertsson, dæmdu þennan leik heilt yfir vel og fá sjö í einkunn fyrir sín störf.
Kristinn Jakobsson var svo eftirlitsmaður KSÍ á þessum leik og sá til þess að lögum og reglum væri framfylgt í kringum framkvæmd leiksins.
Það var þétt setið og hugguleg stemming í nepjunni í Akraneshöllinni í dag. Bæði lið fengu góðan stuðning og skemmtileg lög sem fengu að heyrast á meðan á leiknum stóð. Vel tekið á móti blaðamönnum á Skaganum enda eru Skagamenn höfðingjar heim að sækja.