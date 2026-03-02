Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis

Ekki munaði miklu að þjálfaraferill Heimis Hallgrímssonar hefði farið í allt aðra átt samkvæmt viðtali Heimis við Irish Times í Írlandi. Írinn Roy Keane hefði getað haft mikið um það að segja.
Heimir undirbýr írska landsliðið fyrir umspil um sæti á HM í Norður-Ameríku næsta sumar. Umspilið fer fram síðar í mánuðinum.
Líkt og alþjóð veit stýrði hann Íslandi inn á EM 2016 ásamt Lars Lagerback og var svo einn aðalþjálfari liðsins þegar Ísland tók þátt á HM í fyrsta sinn árið 2018. Síðan hefur hann þjálfað Al Arabi í Katar, jamaíska landsliðið og nú landslið Írlands.
Í samtali við Gavin Cammiskey hjá Irish Times segir Heimir frá því að Roy Keane, einn besti fótboltamaður í sögu Írlands, hafi getað gert að verkum að þjálfaraferill hans færi á allt annan veg.
KSÍ var langt komið í viðræðum við Keane um að taka við landsliðinu árið 2011, vikurnar áður en Lagerback og Heimir svo tóku við.
„Það er sannarlega frétt fyrir þig. Það var mikið rætt um að Roy Keane tæki við. Gunnar Þór Gíslason, fyrrum stjórnarformaður hjá Stoke, hafði átt viðræður við hann. En á endanum réðu þeir Lars. Við vorum í 124. sæti á heimslistanum þegar við tókum við. Þegar ég hætti vorum við í 18. sæti,“ segir Heimir í viðtalinu.
Írland mætir Tékklandi í undanúrslitum umspils um sæti á HM í lok mars.