Fótbolti

Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft

Sindri Sverrisson skrifar
Martín Satriano skoraði stórkostlegt mark gegn Real Madrid í kvöld.
Martín Satriano skoraði stórkostlegt mark gegn Real Madrid í kvöld. Getty/Angel Martinez

Real Madrid tapaði á heimavelli gegn Getafe í kvöld, 1-0, og hefur þar með tapað tveimur leikjum í röð í spænsku 1. deildinni í fótbolta. Rauða spjaldið fór tvisvar á loft í lokin.

Tapið þýðir að Real er áfram með 60 stig í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Barcelona nú þegar tólf umferðir eru eftir.

Það var Martín Satriano sem skoraði sigurmarkið með stórkostlegu, viðstöðulausu skoti á lofti, af vítateigslínunni, á 39. mínútu.

Antonio Rüdiger, miðvörður Real, þótti sleppa vel þegar honum var ekki refsað í fyrri hálfleik fyrir að fara með hnéð í andlit Diego Rico sem fallið hafði í grasið.

Rauða spjaldið fór hins vegar á loft í uppbótartíma leiksins, tvisvar. Fyrst misstu heimamenn Franco Mastantuono af velli með beint rautt spjald fyrir kjaftbrúk. Skömmu síðar fékk svo Adrian Liso úr liði gestanna sitt annað gula spjald og þar með rautt, fyrir að tefja.

Fleiri mörk voru þó ekki skoruð og hefur Real því tapað gegn Getafe og Osasuna á skömmum tíma, liðum sem nú sitja í 11. og 10. sæti deildarinnar.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið