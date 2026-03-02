Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Sindri Sverrisson skrifar 2. mars 2026 22:11 Martín Satriano skoraði stórkostlegt mark gegn Real Madrid í kvöld. Getty/Angel Martinez Real Madrid tapaði á heimavelli gegn Getafe í kvöld, 1-0, og hefur þar með tapað tveimur leikjum í röð í spænsku 1. deildinni í fótbolta. Rauða spjaldið fór tvisvar á loft í lokin. Tapið þýðir að Real er áfram með 60 stig í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Barcelona nú þegar tólf umferðir eru eftir. Það var Martín Satriano sem skoraði sigurmarkið með stórkostlegu, viðstöðulausu skoti á lofti, af vítateigslínunni, á 39. mínútu. Antonio Rüdiger, miðvörður Real, þótti sleppa vel þegar honum var ekki refsað í fyrri hálfleik fyrir að fara með hnéð í andlit Diego Rico sem fallið hafði í grasið. Con otra camiseta Rüdiger ya tendría antecedentes penales. pic.twitter.com/pVQ0ZgOsBX— Manuel García (@Candeliano) March 2, 2026 Rauða spjaldið fór hins vegar á loft í uppbótartíma leiksins, tvisvar. Fyrst misstu heimamenn Franco Mastantuono af velli með beint rautt spjald fyrir kjaftbrúk. Skömmu síðar fékk svo Adrian Liso úr liði gestanna sitt annað gula spjald og þar með rautt, fyrir að tefja. Fleiri mörk voru þó ekki skoruð og hefur Real því tapað gegn Getafe og Osasuna á skömmum tíma, liðum sem nú sitja í 11. og 10. sæti deildarinnar. Spænski boltinn Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Uppgjörið: Litáen - Ísland 99-82 | Hefndu sín á strákunum okkar Körfubolti Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Fleiri fréttir Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Hanga fyrir ofan strik á markatölu Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hvað er hann að gera hér?“ „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Hefur aldrei fengið hausverk á ævinni Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjá meira