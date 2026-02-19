Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“

Markvörðurinn Sveinn Sigurður Jóhannesson hefur söðlað um og er mættur aftur til Stjörnunnar, eftir átta ára dvöl hjá Val.
Sveinn hefur aðallega verið í hlutverki varamarkvarðar á Hlíðarenda og kemur til með að verða Árna Snæ Ólafssyni til fulltingis í Garðabænum en Árni framlengdi samning sinn um eitt ár í vetur.
Ljóst er að Sveinn er spenntur fyrir því að snúa aftur heim til félagsins þar sem hann ólst upp:
„Ég nenni ekki að hafa þetta of væmið, en það er varla sá staður til sem geymir jafn margar klukkustundir eða minningar og Stjörnuvöllurinn í mínu lífi. Gott að sjá að loksins sé búið að finna réttu uppáhellinguna frá dögunum þegar Siggi Dúlla bauð upp á svarta seyðið sitt. Það eru enn menn sem neita að drekka kaffi eftir þá reynslu.
Ég mun leggja allt á borðið fyrir félagið, eins og ég hef alltaf gert. Massey Fergusoninn mun alltaf ganga, sama hvað á dynur. Það eru virkilega spennandi tímar framundan hjá Stjörnunni og ég hlakka til að mæta aftur á völlinn minn þar sem þetta allt byrjaði. Áfram Stjarnan!” segir Sveinn Sigurður í fréttatilkynningu Stjörnunnar.
Áður hafði Stjarnan sótt markvörðinn Darra Bergmann Gylfason frá 3. deildarliði Augnabliks í vetur. Félagið lánaði hins vegar Aron Dag Birnuson til Þróttar í Lengjudeildinni.