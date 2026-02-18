Íslenski boltinn

Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tíma­bilið byrjar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Svanberg Óskarsson þegar hann var tilkynntur sem ný þjálfari Tindastóls í nóvember síðastliðnum.
Svanberg Óskarsson þegar hann var tilkynntur sem ný þjálfari Tindastóls í nóvember síðastliðnum. Knattspyrnudeild Tindastóls

Svanberg Óskarsson hefur sagt upp störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá Tindastól.

Tindastóll segir frá þessu á miðlum sínum og þar kemur einnig fram að leit sé hafin að nýjum þjálfara fyrir liðið sem spilar í Lengjudeild kvenna í sumar.

Svanberg tók við liðinu eftir síðasta tímabil en er nú hættur með Stólana fyrir fyrsta leik.

Tindastóll féll úr Bestu deildinni síðasta haust eftir þrjú tímabil í röð í deild þeirra bestu og Halldór Jón Sigurðsson hætti með liðið eftir leiktíðina.

Liðið hafði misst marga lykilleikmenn og algjört uppbyggingarstarf var því fram undan.

Svanberg tók við liðinu en hann hafði síðast verið í þjálfarateymi KÍ í Klaksvík í Færeyjum. Hann hefur líka þjálfað hjá Fortuna Hjörring í Danmörku.

„Það er mikill heiður að fá að koma norður og taka við Tindastóli. Hér er öflugt og samheldið samfélag, og ég hlakka mikið til að leggja mitt af mörkum við að efla það góða starf og þann kúltúr sem þegar er til staðar. Ég er virkilega spenntur fyrir því að vinna með fólkinu í kringum félagið og hjálpa liðinu að taka næstu skref,” sagði Svanberg þegar hann tók við.

Lengjudeild kvenna Tindastóll

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið