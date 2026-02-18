Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 21:25 Svanberg Óskarsson þegar hann var tilkynntur sem ný þjálfari Tindastóls í nóvember síðastliðnum. Knattspyrnudeild Tindastóls Svanberg Óskarsson hefur sagt upp störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá Tindastól. Tindastóll segir frá þessu á miðlum sínum og þar kemur einnig fram að leit sé hafin að nýjum þjálfara fyrir liðið sem spilar í Lengjudeild kvenna í sumar. Svanberg tók við liðinu eftir síðasta tímabil en er nú hættur með Stólana fyrir fyrsta leik. Tindastóll féll úr Bestu deildinni síðasta haust eftir þrjú tímabil í röð í deild þeirra bestu og Halldór Jón Sigurðsson hætti með liðið eftir leiktíðina. Liðið hafði misst marga lykilleikmenn og algjört uppbyggingarstarf var því fram undan. Svanberg tók við liðinu en hann hafði síðast verið í þjálfarateymi KÍ í Klaksvík í Færeyjum. Hann hefur líka þjálfað hjá Fortuna Hjörring í Danmörku.„Það er mikill heiður að fá að koma norður og taka við Tindastóli. Hér er öflugt og samheldið samfélag, og ég hlakka mikið til að leggja mitt af mörkum við að efla það góða starf og þann kúltúr sem þegar er til staðar. Ég er virkilega spenntur fyrir því að vinna með fólkinu í kringum félagið og hjálpa liðinu að taka næstu skref,” sagði Svanberg þegar hann tók við. Lengjudeild kvenna Tindastóll Mest lesið Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Enski boltinn Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Þurfti að flauta af æfingar áður en hann slasaði menn Körfubolti Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Sjá meira