Liverpool skoraði fimm mörk í sigri á West Ham í ensku úrvalsdeidinni í fótbolta um helgina en það er undirbúningur markanna sem hefur ekki síst vakið athygli.
Sumir ganga svo langt að halda því fram að Liverpool-menn séu nú orðnir nýir hornspyrnukóngar ensku deildarinnar. Arsenal minnti reyndar á sig með tveimur mörkum eftir hornspyrnur á móti Chelsea, allt í einu, er talsvert meiri samkeppni frá leikmönnum Liverpool.
Lið Arne Slot var langt frá því að vera sannfærandi gegn West Ham, sem berst við fall, en tölurnar sýna lið sem stefnir í rétta átt þar sem það situr nú í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar, aðeins þremur stigum frá því þriðja.
View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball)
A post shared by Match of the Day (@bbcfootball)
Þeir hafa nú unnið fjóra af fimm úrvalsdeildarleikjum á stuttum tíma, sem eru jafnmargir sigrar og þeir náðu í þrettán leikjum sínum þar á undan (sex jafntefli, þrjú töp). Hlutirnir eru vissulega að batna hjá liði sem reynir að bjarga tímabilinu.
Slot hefur þegar viðurkennt að það væri ekki ásættanlegt tímabil ef ríkjandi meistarar kæmust ekki í Meistaradeildina og undanfarnar vikur hefur Liverpool lagt sig fram um að minnsta kosti að færast í átt að því lágmarkstakmarki.
Fyrr á þessu tímabili leit út fyrir að það væri raunverulegur möguleiki að þeir næðu því ekki eftir röð slæmra úrslita, ósætti við lykilmanninn Mohamed Salah og meiðsli hins rándýra Alexander Isak.
Liverpool hefur nú endurheimt hæfileika sína til að vinna fótboltaleiki – hvort sem það er með sigurmarki undir lokin, harðfylgi á útivelli eða einfaldlega með því að bæta árangur sinn úr föstum leikatriðum.
Frá áramótum hefur Liverpool skorað fleiri mörk úr föstum leikatriðum (að undanskildum vítaspyrnum) en nokkurt annað lið í deildinni.
Þetta er í algjörri andstöðu við tímabilið fram að áramótum þegar enginn í úrvalsdeildinni hafði skorað færri mörk en Liverpool úr föstum leikatriðum.
Sjö af síðustu níu mörkum Liverpool í úrvalsdeildinni hafa komið úr föstum leikatriðum (fimm eftir hornspyrnur, eitt úr aukaspyrnu og eitt eftir innkast), einu meira en í fyrstu 38 mörkum þeirra á tímabilinu. Öll þrjú mörk Liverpool í fyrri hálfleik gegn West Ham komu úr hornspyrnum.
„Það er mjög ánægjulegt því í fyrsta lagi er það ástæðan fyrir því að við unnum. Í öðru lagi sögðu menn vel spilað og að mínu mati höfum við verið betri þegar við töpuðum og betri þegar við fengum á okkur mörk úr föstum leikatriðum,“ sagði Slot.
„Á fyrri helmingi tímabilsins fór næstum hvert einasta fast leikatriði sem við fengum á okkur inn. Nú byrjum við að skora úr föstum leikatriðum og hlutirnir líta bjartari og betur út en þegar maður gerir það ekki.“
Í lok árs 2025 yfirgaf fyrrverandi þjálfari fastra leikatriða, Aaron Briggs, félagið. Núverandi þjálfarateymi á Anfield hefur tekið yfir skyldur hans. Þegar hann var spurður hvað hefði breyst hjá liði hans sagði Slot: „Hlutirnir fóru aftur í eðlilegt horf.“
„Við sköpuðum töluvert mörg færi á fyrri helmingi tímabilsins sem of oft fóru ekki inn. Kannski hafa ein eða tvö smáatriði breyst varnarlega og sóknarlega.“
„Uppsetningin okkar er aðeins öðruvísi, en stærsta ástæðan er sú að hlutirnir fara aftur í eðlilegt horf. Það var tími þegar við vorum 23 mörkum á eftir Arsenal, að meðtöldum vítaspyrnum, og við höfum minnkað bilið aðeins“ sagði Slot.
„Skref fyrir skref erum við að verða betri.“
Það er til sú hugmynd meðal sumra stuðningsmanna að gott tímabil sé þegar liðið þitt hefur enn mikið að spila fyrir þegar kemur að apríl.