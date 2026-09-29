Landsnet hefur ákveðið að fresta opnum haustfundi sem átti að halda á fimmtudag vegna alvarlegs slyss sem átti sér stað í tengivirki í Borgarfirði í gær.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Landsnets. Í gær var greint frá því að einn hafi verið fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítalans eftir slys í tengivirki við Vatnshamra.
„Hjá Landsneti starfar samheldinn hópur fólks sem lætur sig hvert annað varða. Hugur starfsfólks er nú hjá samstarfsfélaga okkar sem slasaðist í gær. Í því ljósi hefur sú ákvörðun verið tekin að fresta haustfundinum og boða til hans að nýju síðar,“ segir í tilkynningunni.
Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir í samtali við fréttastofu að ekki verði frekari upplýsingar veittar um málið af hálfu félagsins að svo stöddu.
Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir í samtali við fréttastofu að starfsmaðurinn hafi fengið í sig rafmagn. Hann hafi ekki misst meðvitund en hafi verið fluttur með þyrlu til Reykjavíkur. Málið sé til rannsóknar hjá embættinu og hafði hann ekki frekari upplýsingar um líðan starfsmannsins.
Einn var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítalans eftir slys í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í dag. Ekki liggja fyrir upplýsingar um líðan hans eða hvernig slysið varð.