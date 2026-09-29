Möguleg tengsl við heilabilun Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 29. september 2026 14:00 Hildur Þórarinsdóttir lyf- og öldrunarlæknir segir mikilvægt að fylgjast með rannsóknum sem sýna möguleg tengsl vinsælla svefnlyfja og heilabilunar. Anna Birna Almarsdóttir prófessor í félags- og lyfjafræði tekur undir það. Vísir Sífellt fleiri rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar vinsælla svefnlyfja og heilabilunar. Sérfræðingar leggja þó áherslu á að frekari rannsókna sé þörf. Hins vegar er þegar vel þekkt að meðal mögulegra aukaverkana algengra svefnlyfja eru minnisleysi og minnistruflanir. Í samanburði OECD fyrir árið 2024 var magn svefn- og slævandi lyfja á hvern íbúa á Íslandi það næstmesta meðal 34 ríkja sem gögn lágu fyrir um. Þótt notkunin hafi dregist saman hér á landi undanfarin ár er Ísland enn meðal þeirra þjóða þar sem neyslan er hvað mest. Notkunin eykst jafnframt verulega með hækkandi aldri og konur nota tæplega tvöfalt meira af svefnlyfjum en karlar og hafa gert um árabil. „Elsti hópurinn er alltaf sá sem notar langmest. Jafnvel þriðjungur áttræðra og eldri er á þessum lyfjum og um fimmtungur fólks á aldrinum 60 til 79 ára. Í raun ætti notkunin að minnka með hækkandi aldri, því áhættan og aukaverkanirnar aukast eftir því sem fólk eldist,“ segir Anna Birna Almarsdóttir, prófessor í félags- og klínískri lyfjafræði við Kaupmannahafnarháskóla. Hún leiddi átakið Sofðu vel í fyrra sem hafði það að markmiði að fræða fólk um svefnlyf og áhrif þeirra. Ísland notar næstmest af svefnlyfjum af þjóðum OECD.Vísir/Hjalti Möguleg tengsl við heilabilun Sífellt fleiri erlendar rannsóknir benda jafnframt til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar ákveðinna svefnlyfja og heilabilunar. Hildur Þórarinsdóttir lyf-og öldrunarlæknir segir brýnt að fylgjast vel með þróuninni. Ýmsar rannsóknir sýna fram á möguleg tengsl milli langtímanotkunar vinsælla svefnlyfja og heilabilunar. Vísir „Það virðast vera tengsl á milli þess að þróa með sér heilabilunarsjúkdóm og notkunar svefnlyfja. Stórar rannsóknir eru að sýna fram á að það eru aðeins auknar líkur á að slíkt gerist ef þú ert að nota þessi lyf í lengri tíma. Þá Benzólyfin, Z-lyfin og gömlu ofnæmislyfin sem stundum eru notuð eins og Phenergan og Atarax,“ segir Hildur. Hildur segir nauðsynlegt að rannsaka þessi tengsl betur. Anna Birna tekur undir það. „Það er sífellt að koma meiri vitneskja um að þetta getur haft áhrif á heilann og minnið. Þetta er mjög alvarleg aukaverkun en hún er ekki alveg eins negld niður eins og hinar ennþá í rannsóknum,“ segir Anna Birna. Þær Hildur og Anna Birna eru viðmælendur í nýum Kompásþætti á Vísi um svefnlyfjanotkun og áhrif þeirra Kompás Svefn Heilsa Heilbrigðismál Embætti landlæknis Lyf Eldri borgarar Mest lesið Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Fleiri fréttir Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Sjá meira