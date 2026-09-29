Utanríkisráðuneytið greiddi félagi Heiðu Kristínar Helgudóttur og eiginmanns hennar alls fjórtán milljónir króna vegna sérlegrar ráðgjafar hennar við utanríkisráðherra í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún starfaði fyrir ráðuneytið í sex mánuði.
Líkt og Vísir greindi frá í mars síðastliðnum var Heiða Kristín, sem hefur meðal annars verið varaþingmaður og aðstoðarmaður formanns Viðreisnar, ráðin ráðgjafi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra fram að þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið, sem haldin var þann 29. ágúst síðastliðinn.
Mánuðina áður hafði Þorgerður Katrín aðeins notið aðstoðar eins aðstoðarmann en ekki tveggja, líkt og flestir ráðherrar, eftir að Aðalsteinn Leifsson sagði starfi sínu sem slíkur lausu til að taka þátt í prófkjöri Viðreisnar fyrir borgarstjórnarkosningar.
„Ég er að taka að mér sérstaka ráðgjöf varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, þannig að ég er að fylla að hálfu leyti í það hlutverk en ekki að öllu leyti,“ sagði Heiða Kristín í samtali við Vísi á sínum tíma.
Á meðan Heiða Kristín gegndi ráðgjafarstörfum fyrir Þorgerði Katrínu hóf utanríkisráðuneytið að greiða reikninga frá félaginu Nebraska ehf., sem er í jafnri eigu Heiðu Kristínar og Guðmundar Kristjáns Jónssonar, eiginmanns hennar og fyrrverandi aðstoðarmanns Þorgerðar Katrínar þegar hún var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra árið 2017.
Vísir sendi utanríkisráðuneytinu fyrirspurn vegna greiðslanna skömmu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og nú liggur svar fyrir.
„Utanríkisráðuneytið gerði tímabundinn samning við fyrirtæki Heiðu Kristínar Helgadóttur, Nebraska ehf., í mars 2026 um stefnumótandi ráðgjöf og verkefni fyrir utanríkisráðherra vegna þjóðaratkvæðargreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Vegna þessa hafa borist átta reikningar, sá síðasti nú í september, samtals að fjárhæð 14.000.000 króna,“ segir í svarinu.
Þá segir að utanríkisráðherra hafi ákveðið að fá tímabundið til liðs við sig einstakling til að sinna sértækum verkefnum og ráða sér ekki nýjan aðstoðarmann í millitíðinni, meðal annars til að forðast kostnaðarauka sem í því hefði falist.
Tveimur dögum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna var greint frá því að Rún Ingvarsdóttir hefði verið ráðið aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar.
Í fréttatilkynningu þess efnis sagði að undanfarin ár hefði Rún gegnt starfi samskiptastjóra hjá Veitum, dótturfélagi Orkuveitunnar. Þangað hefði hún komið frá Landsbankanum þar sem hún hefði starfað í sjö ár sem sérfræðingur í samskiptamálum. Á árunum 2007 til 2015 hefði hún verið fréttamaður á fréttastofu Ríkisútvarpsins í erlendum fréttum.