Innlent

Rúm­lega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir á­hrifum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Maðurinn hefur gerst sekur um akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis sjö sinnum.
Maðurinn hefur gerst sekur um akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis sjö sinnum. Vísir/Vilhelm

Karlmaður var í dag dæmdur í nítján mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum fíkniefna. Þar að auki var ævilöng svipting hans á ökuréttindum áréttuð en áður hefur maðurinn gerst sekur um akstur sviptur ökuréttindum sex sinnum.

Dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Málið var höfðað með tveimur ákærum. Fyrri ákæran var gefin út í október í október 2024 á hendur manninum fyrir brot á umferðarlögum með því að aka bíl sviptur ökurétti og undir áhrifum fíkniefna í Reykjavík en í blóði hans mældist THC.

Seinni ákæran var gefin út í júlí 2026 fyrir umferðar- og fíkniefnalagabrot en þá ók hann í Kópavogi, einnig án ökuréttinda, og mældist kókaín í blóði hans. Einnig fannst tæpt gramm af kókaíni í fórum hans við leit lögreglu.

Málin voru sameinuð í þinghaldi þann 9. september síðastliðinn. Ákærði játaði brot sín skýlaust og horfði það honum til málsbóta. Verjandi krafðist vægustu refsingar sem lög leyfa.

Maðurinn á að baki sér sakaferil sem nær aftur til ársins 2012. Frá þeim tíma hefur ákærða ítrekað verið gerð refsing vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna og áfengis, auk aksturs sviptur ökurétti. Meðal annars var hann dæmdur í átta mánaða fangelsi í mars 2021 fyrir akstur undir áhrifum kókaíns og THC og án ökuréttinda. Þá var hann sviptur ökuréttindum ævilangt.

Sjö sinnum gerst sekur um akstur undir áhrifum 

Við ákvörðun refsingar var það lagt til grundvallar að maðurinn hefði í sjötta skipti gerst sekur um akstur sviptur ökuréttindum en í sjöunda sinn um akstur undir áhrifum fíkniefna.

Hann var því dæmdur í nítján mánaða fangelsi og var ævilöng svipting ökuréttar hans áréttuð. Sömuleiðis var tæpa grammið af kókaíni gert upptækt. Ekki voru talin efni til að skilorðsbinda refsinguna.

Fíkniefnabrot Umferðaröryggi Dómsmál

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