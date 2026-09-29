Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. september 2026 23:33 Maðurinn hefur gerst sekur um akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis sjö sinnum. Vísir/Vilhelm Karlmaður var í dag dæmdur í nítján mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum fíkniefna. Þar að auki var ævilöng svipting hans á ökuréttindum áréttuð en áður hefur maðurinn gerst sekur um akstur sviptur ökuréttindum sex sinnum. Dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Málið var höfðað með tveimur ákærum. Fyrri ákæran var gefin út í október í október 2024 á hendur manninum fyrir brot á umferðarlögum með því að aka bíl sviptur ökurétti og undir áhrifum fíkniefna í Reykjavík en í blóði hans mældist THC. Seinni ákæran var gefin út í júlí 2026 fyrir umferðar- og fíkniefnalagabrot en þá ók hann í Kópavogi, einnig án ökuréttinda, og mældist kókaín í blóði hans. Einnig fannst tæpt gramm af kókaíni í fórum hans við leit lögreglu. Málin voru sameinuð í þinghaldi þann 9. september síðastliðinn. Ákærði játaði brot sín skýlaust og horfði það honum til málsbóta. Verjandi krafðist vægustu refsingar sem lög leyfa. Maðurinn á að baki sér sakaferil sem nær aftur til ársins 2012. Frá þeim tíma hefur ákærða ítrekað verið gerð refsing vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna og áfengis, auk aksturs sviptur ökurétti. Meðal annars var hann dæmdur í átta mánaða fangelsi í mars 2021 fyrir akstur undir áhrifum kókaíns og THC og án ökuréttinda. Þá var hann sviptur ökuréttindum ævilangt. Sjö sinnum gerst sekur um akstur undir áhrifum Við ákvörðun refsingar var það lagt til grundvallar að maðurinn hefði í sjötta skipti gerst sekur um akstur sviptur ökuréttindum en í sjöunda sinn um akstur undir áhrifum fíkniefna. Hann var því dæmdur í nítján mánaða fangelsi og var ævilöng svipting ökuréttar hans áréttuð. Sömuleiðis var tæpa grammið af kókaíni gert upptækt. Ekki voru talin efni til að skilorðsbinda refsinguna. Fíkniefnabrot Umferðaröryggi Dómsmál Mest lesið Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Fleiri fréttir Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Sjá meira