Kröpp og djúp lægð nálgast sunnan úr hafi. Skil lægðarinnar ganga vestur yfir landið en þá gerir austanhvassviðri eða storm syðst um tíma með rigningu og talsverðri eða mikilli úrkomu suðaustantil.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Þar segir að vindhviður undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og Öræfum geti verið varasamar bílum sem taka á sig mikinn vind. Lægðardragið muni fjarlægast smám saman í dag en þá dregur jafnharðan úr vindi og rigningu.
Í nótt nálgist lægðin svo enn frekar og hvessir þá aftur og gerir sunnanhvassviðri eða storm á morgun fimmtudag. Því fylgir talsverð eða mikil rigning á sunnanverðu landinu en léttir til fyrir norðan. Áfram hlýtt í veðri. Á föstudag er útlit fyrir hæga sunnanátt með stöku skúrum, en þurrviðri fyrir norðan. Kólnar aðeins í veðri.
Austlæg átt, 10-18 m/s, en 18-23 um tíma syðst framan af morgni. Rigning víða um land, talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari og rofar víða til seinnipartinn, en hvessir aftur og bætir í úrkomu í kvöld. Sunnan og suðaustan 13-18 m/s á morgun, en 18-23 austantil fram eftir degi. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á Norðurlandi.