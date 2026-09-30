Innlent

Leitaði að sveppum í Breið­holti í indíánabúningi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögregla hafði afskipti af manni í Breiðholti sem leitaði sveppa. 
Lögregla hafði afskipti af manni í Breiðholti sem leitaði sveppa.  Vísir

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var í gærkvöldi tilkynnt um „afbrigðilega hegðun“ manns í Breiðholti, klæddum indíánabúningi. Í dagbók lögreglu kemur fram að hann hafi verið að leita sveppa.

Þá var einnig tilkynnt í Breiðholti um hópamyndun ungmenna við verslunarkjarna, væntanlega Mjóddina, þótt það sé ekki tilgreint.

Þá var tilkynnt um grunsamlegar mannaferðir í Grafarvogi og umferðaróhapp og svo um „aðfinnsluvert háttarlag einstaklinga á veitingastað“ í Hafnarfirði.

Fram kemur í dagbók að í morgun hafi fimm gist í fangageymslu lögreglunnar.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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