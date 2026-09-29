Samfylkingin mælist enn stærsti flokkurinn og bætir við sig fylgi um rúmt prósentustig í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi um tæp tvö prósentustig og Flokkur fólksins mælist enn utan þings.
Ríkisútvarpið greinir frá en Þjóðarpúlsinn var gerður dagana 1.-28. september og er því fyrsta könnunin sem Gallup gerir eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna þann 29. ágúst síðastliðinn.
Samfylkingin mælist nú með 30,8 prósenta fylgi sem dygði til að fá 23 menn inn á þing. Í síðasta Þjóðarpúlsi Gallups mældist Samfylkingin með 29,6 prósenta fylgi og bætir því einum þingmanni við sig.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist næststærstur en minnkar fylgi sitt um tæp tvö prósentustig og mælist með 24,7 prósenta fylgi sem samsvarar átján þingmönnum.
Þar á eftir kemur Miðflokkurinn en hann mælist með slétt fimmtán prósent og fengi því ellefu þingmenn ef gengið væri til kosninga í dag líkt og í síðasta Þjóðarpúlsi.
Viðreisn mælist með 10,6 prósent og sjö þingmenn og Framsókn með rétt tæp sex prósent og fjóra þingmenn. Viðreisn bætir við sig tæpu prósentustigi en engin breyting yrði á þingmannafjölda frá því í síðasta Þjóðarpúlsi ef gengið yrði til kosninga í dag.
Flokkur fólksins fengi engan mann inn á þing ef gengið yrði til kosninga og mælist með fjögurra prósenta fylgi. Flokkurinn tapar því tæpu prósentustigi frá síðasta Þjóðarpúlsi.
Í niðurstöðum könnunar Maskínu sem birtar voru í síðustu viku mældist Samfylkingin með ríflega 27 prósenta fylgi og munar því rúmum þremur prósentustigum milli kannana. Samkvæmt þeirri könnun fengi Viðreisn rétt tæp tólf prósent, Miðflokkurinn þrettán og Flokkur fólksins 4,3.
Ríkisstjórnarflokkarnir þrír mælast með rúmlega 45 prósenta fylgi í nýjasta Þjóðarpúlsi Gallup og bætir ríkisstjórnin því við sig lítillega eða um eitt prósentustig. Það dygði þó ekki til að halda stjórn ef gengið væri til kosninga í dag en flokkarnir fengju samanlagt 30 þingmenn, en 32 þingmenn þarf til að mynda meirihluta.
Vinstri græn mælast með 3,7 prósent, Píratar 2,7 og Sósíalistar 2,4. Enginn þeirra næði því manni inn á þing.