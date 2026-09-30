Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Lovísa Arnardóttir skrifar 30. september 2026 06:33 Lögreglan er með málið til rannsóknar. Vísir/EPA Einn af mönnunum fimm sem handteknir voru nálægt RAF Fairford-herstöðinni í Bretlandi snemma á sunnudagsmorgun hringdi sjálfur í neyðarlínuna um klukkustund áður en bóndakonan hringdi vegna mannanna. Þetta er samkvæmt heimildum BBC. Bóndakonan gerði lögreglunni viðvart um „þrjú grunsamleg ökutæki“ í Whelford, þorpi sem liggur beint austur af flugstöðinni. Hún sagði við BBC að það hefði verið „hrein heppni“ að hún hefði komið auga á þá eftir að hafa komið heim og séð veginn lokaðan og „stóran hóp manna með hettur og grímur“. „Ég tel að 999-símtalið mitt hafi komið í veg fyrir hvaða áform sem þeir höfðu,“ sagði hún. Viðbúnaður hefur verið við herstöðina síðustu daga vegna málsins. Vísir/EPA Sprengjusveit kom á staðinn skömmu síðar. Mennirnir fimm voru handteknir grunaðir um brot tengd sprengiefnum og síðar hryðjuverkabrot eftir að þeir sáust með þrjá sendiferðabíla nærri flugstöðinni. Nafn fyrirtækis vitlaust skrifað Búið var að merkja bílana tilteknu fyrirtæki en nafnið var vitlaust skrifað og rangur litur á merki fyrirtækisins. Þetta fyrirtæki flytur eldsneyti á bóndabæi í Bretlandi og hafði verið talið líklegt að tunnur af bensíni fyndust í bílnum. Það reyndist svo vera rétt. Í frétt BBC segir að búisy sé við því að lokunum nærri herstöðinni verði aflétt í dag en íbúar sem þurftu að rýma við aðgerðina hafa þó fengið að fara heim. Mennirnir fimm eru allir breskir ríkisborgarar á aldrinum 23 til 25 ára. Fjórir þeirra búa í Westminster og einn í Camden og leit á heimilum þeirra er nú lokið. US B-1 Lancer sprengjuflugvél á flugvelli herstöðvarinnar. Vísir/EPA Laurence Taylor, aðstoðarlögreglustjóri og yfirmaður hryðjuverkavarna, sagði í gær við fjölmiðla að viðbrögð lögreglunnar hefðu verið byggð á „ýmsum upplýsingum“ og að lausn mannanna gegn tryggingu væri „háð ströngum skilyrðum um ferðir þeirra og samskipti við aðra“ á meðan þeir væru enn til rannsóknar. „Öryggi almennings er í forgrunni við ákvarðanatöku okkar í rannsókninni og það var svo sannarlega raunin í gær,“ sagði hann á þriðjudag. Breski og bandaríski herinn hafa notað herstöðina og Bandaríkin síðast í hernaðaraðgerðum sínum í Íran. Undanfarna mánuði hafa bandarískar sprengjuflugvélar farið í loftið frá flugstöðinni til Mið-Austurlanda, eftir að Bretland samþykkti beiðni Bandaríkjanna um að nota hana fyrir varnarárásir á Íran. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði blaðamönnum á þriðjudag að hann væri „vonsvikinn“ yfir því að mennirnir fimm hefðu verið látnir lausir gegn tryggingu. Rannsaka hvers kyns tengsl Taylor hefur sagt að rannsókn þeirra snúist að því að kanna hvort það séu einhver tengsl við erlend ríki í gegnum einstaklinga eða svokallaða umboðsmenn [e. Proxy]. Þá hafa sérstaklega verið nefnd tengsl við Íran vegna hernaðaraðgerða Bandaríkjanna en íranska sendiráðið í London hefur sagt að það „hafni alfarið og fordæmi harðlega“ „tilefnislausum og illgjörnum vangaveltum“ sem tengi Íran við nýjasta atvikið. Meðal þeirra sem lýstu yfir furðu sinni á því að mönnunum fimm hafi verið sleppt eru Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna, en sá síðarnefndi sagðist ekki átta sig á því af hverju Bretar slepptu mönnunum úr haldi. Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands kallaði ráðherra sína til fundar vegna atviksins. Um var að ræða svonefndan COBRA-fund, þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og aðrir lykilaðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum. Bandaríkin Bretland Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri bandarískri herstöð í landinu í fyrradag, þar sem fimm menn voru handteknir grunaðir um að leggja á ráðin um hryðjuverk og fyrir að brjóta lög um meðferð sprengiefna. 29. september 2026 06:33 Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengiefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkurra mínútna fjarlægð frá herstöð Bandaríkjanna í Fairford í Gloucestershire í Bretlandi í gær. 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