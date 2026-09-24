Innlent

Meint kyn­ferðis­brot leikskólastarfsmanns til á­kæranda

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi.
Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi. Vísir

Mál karlmanns sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi er komið á borð ákærenda. Málið kom upp fyrr á árinu.

Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari í samtali við fréttastofu. Málið kom á borð ákæranda þann 14. september og er hans hlutverk að taka ákvörðun um hvort lögð verði fram ákæra í málinu. 

Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður um að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Honum var í kjölfarið vikið úr starfi á meðan málið var í rannsókn. Maðurinn er ekki frá Akranesi og hafði ekki starfað lengi á leikskólanum þegar málið kom upp.

Honum var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Lögreglan lauk rannsókn sinni þann 22. maí og fór málið þá til héraðssaksóknara.

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