Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. september 2026 10:08 Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi. Vísir Mál karlmanns sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni á Akranesi er komið á borð ákærenda. Málið kom upp fyrr á árinu. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari í samtali við fréttastofu. Málið kom á borð ákæranda þann 14. september og er hans hlutverk að taka ákvörðun um hvort lögð verði fram ákæra í málinu. Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður um að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum Garðaseli. Honum var í kjölfarið vikið úr starfi á meðan málið var í rannsókn. Maðurinn er ekki frá Akranesi og hafði ekki starfað lengi á leikskólanum þegar málið kom upp. Honum var sleppt úr haldi skömmu síðar og gengur frjáls. Lögreglan lauk rannsókn sinni þann 22. maí og fór málið þá til héraðssaksóknara. Akranes Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Leikskólar Lögreglumál Tengdar fréttir Héraðssaksóknari með meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns á sínu borði Mál karlmanns sem var handtekinn grunaður um að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni er komið á borð héraðssaksóknara. Hann gengur frjáls. 6. ágúst 2026 12:41 Mest lesið Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Dagný Ósk látin Innlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Innlent Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Innlent Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði Innlent Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Erlent „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Innlent Fleiri fréttir Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Sjá meira