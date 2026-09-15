Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar

Sendiherra Rússlands í Danmörku telur að danska herþyrlan hafi sýnt fram á „ögrandi“ hegðun. Vegna þessa hafi rússneskir skipverjar skotið blysum í átt að þyrlunni.
Þetta segir Vladimir Barbin, sendiherra Rússlands í Danmörku, í skriflegu svari við fyrirspurn danska ríkisútvarpsins. Rússar muni rannsaka atvikið.
„Tilraun Dana til að útskýra ögrandi aðgerðir þyrlunnar gegn rússnesku freigátunni sem „hefðbundna framkvæmd“ vekur alvarlegar áhyggjur af hugsanlegum afleiðingum slíks kæruleysis,“ segir í svari Barbin.
„Því miður hafa Danir engan áhuga - og hafa aldrei haft - á að koma í veg fyrir að ástandið á sjó stigmagnist, eða á að innleiða traustvekjandi aðgerðir.“
Rússar hafi lagt fram endurteknar tillögur um að kanna möguleikann á að gera samning til þess að koma í veg fyrir einhvers konar atvik á sjó, bæði á hafsvæðinu og í lofthelginni. Danir hafi hins vegar staðfastlega hafnað öllum tillögunum.
Tveimur blysum var skotið frá skipinu á dönsku herþyrluna í gær. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Dana, kallaði Barbin á sinn fund í kjölfarið en þyrlan var í reglubundnu flugi undan ströndum bæjarins Gedser.
Rasmussen þvertekur fyrir að Danir hafi ögrað þyrlunni á nokkurn hátt.
„Auðvitað gerðum við það ekki. Það sem við gerum til að fylgjast með okkar eigin nærumhverfi er fullkomlega löglegt. Það gefur Rússum enga afsökun fyrir því að byrja að skjóta á okkur,“ sagði Rasmussen.
Jeppe Bruus, varnarmálaráðherra Dana, neitaði því einnig að flugmenn þyrlunnar hefðu sýnt fram á ögrandi eða ranga hegðun.