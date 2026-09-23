Hélt á myndum af skólakrökkum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 23. september 2026 20:59 Masoud Pezeshkian sakaði Bandaríkjamenn um stríðsglæpi. AP Photo/Heather Khalifa Forseti Írans sakaði Bandaríkin um hryðjuverk í ræðu sinni fyrir Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og sagði Írani aldrei myndu beygja sig og bugta fyrir Bandaríkjunum. Þá hélt hann á myndum af hinum látna leiðtoga Ayatollah Khameinei sem og af látnum almennum borgurum. Á sama tíma lýsti hann Írani opna fyrir viðræðum en sendinefnd Bandaríkjanna yfirgaf salinn. Stríð milli landanna hefur staðið yfir í að verða sjö mánuði. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í sinni ræðu í þinginu í gær að hann stæði frammi fyrir erfiðri ákvörðun, sem gæti falið í sér gjöreyðingu íslamska lýðveldisins í Íran. Masoud Pezeshkian forseti Íran segir Írani ekki munu láta slíkar hótanir á sig fá. Hann hóf ræðu sína á að lyfta mynd af Ayatollah Khameini æðsta leiðtoga Íran sem Bandaríkjamenn og Ísraelar felldu í upphafi átakanna í febrúar. Þá hélt hann einnig á myndum af almennum borgurum, flestir skólakrakkar, sem Íranir hafa sagt að hafi látist í bandarískum loftárásum í Minab og í Lamerd í Íran. Bandaríkjamenn hafa sagt loftárásir í Minab til rannsóknar en þvertaka fyrir að bera ábyrgð á dauða almennra borga í Lamerd. „[Trump] hlýtur að vita að andspyrna írönsku þjóðarinnar mun aðeins aukast í ljósi refsiaðgerða, aukins þrýstings og aukins yfirgangs. Við munum aldrei beygja okkur né bugta,“ sagði forsetinn meðal annars. Hann ítrekaði þó að írönsk stjórnvöld væru reiðubúin til viðræðna og til samninga en myndu ekki sætta sig við valdbeitingu. Horfa má á ræðuna í heild sinni hér fyrir neðan. Þá sagði hann að Bandaríkin yrðu að láta af lokunum sínum við Hormússund, sem Íranir hafa ítrekað sjálfir einnig lokað fyrir annarri skipaumferð. „Það gengur ekki að allir hagnist á Hormússundi á meðan okkur er meinaður aðgangur að siglingum um þessa vatnaleið,“ sagði hann. Hann ítrekaði einnig að Íran myndi ekki gefa eftir rétt sinn til að nýta kjarnorku. Fullyrti hann að landið myndi ekki leitast við að þróa kjarnorkuvopn en það er það sem Ísrael og Bandaríkin hafa óttast mest. Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Drengurinn er fundinn Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Hélt á myndum af skólakrökkum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Sjá meira