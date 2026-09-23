Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Stefán Árni Pálsson skrifar 23. september 2026 21:45 Cristiano Ronaldo felldi tár eftir sinn síðasta leik á HM í sumar. Getty/Omar Vega Cristiano Ronaldo íhugaði alvarlega að hætta í landsliðsfótbolta eftir HM í sumar en ákvað að halda áfram þar sem hann telur sig enn geta hjálpað Portúgal að ná meiri árangri. Ronaldo, sem er 41 árs, staðfesti í sumar að heimsmeistaramótið 2026 yrði hans síðasta með portúgalska landsliðinu. Langtímaframtíð hans í landsliðinu var hins vegar óljós. Hann er nú í 25 manna landsliðshópi Portúgals fyrir komandi Þjóðadeild og gæti komið við sögu þegar liðið mætir Wales í Lissabon í kvöld. 🗣️ "I know what I do to be here!"Cristiano Ronaldo on if he considered retiring after the World Cup. pic.twitter.com/WGO4yFxKZs— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2026 Ronaldo viðurkenndi fyrir leikinn að hann hefði hugleitt að hætta alfarið með landsliðinu eftir HM. „Já, ég gerði það. Auðvitað hugsa ég alltaf um ákvarðanir mínar,“ sagði Ronaldo. Hann ræddi málið meðal annars við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins og þjálfarann Jorge Jesus áður en hann tók ákvörðun um að halda áfram. „Ég trúi enn að ég geti hjálpað landsliðinu að ná því sem það vill. Ég held að ég geti gefið landsliðinu stuðning minn, ekki bara með mörkum heldur líka utan vallar.“ Ronaldo hefur tvisvar orðið Þjóðadeildarmeistari með Portúgal og stefnir á að bæta þriðja titlinum í safnið. Samhliða landsliðsmarkmiðinu hefur Ronaldo einnig sett sér afar metnaðarfullt persónulegt markmið. Hann þarf að skora 21 mark til viðbótar til að ná 1.000 mörkum á ferlinum. „Bæði markmiðin eru mikilvæg. Þúsund mörk, já, og landsliðið. Að vinna Þjóðadeildina. Keppnin hefst á morgun og þetta er nýtt tímabil,“ sagði Ronaldo. Ronaldo hefur skorað 138 mörk í 222 landsleikjum fyrir Portúgal og er langmarkahæsti landsliðsmaður sögunnar. Portúgal Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Hvað er Onana að gera? Fótbolti Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Íslenski boltinn Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Íslenski boltinn Stólarnir unnu fyrsta leik sannfærandi Körfubolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport Fleiri fréttir Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og boðað til fleiri breytinga Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Sjá meira