Fótbolti

Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin

Stefán Árni Pálsson skrifar
Cristiano Ronaldo felldi tár eftir sinn síðasta leik á HM í sumar. 
Cristiano Ronaldo felldi tár eftir sinn síðasta leik á HM í sumar.  Getty/Omar Vega

Cristiano Ronaldo íhugaði alvarlega að hætta í landsliðsfótbolta eftir HM í sumar en ákvað að halda áfram þar sem hann telur sig enn geta hjálpað Portúgal að ná meiri árangri.

Ronaldo, sem er 41 árs, staðfesti í sumar að heimsmeistaramótið 2026 yrði hans síðasta með portúgalska landsliðinu. Langtímaframtíð hans í landsliðinu var hins vegar óljós.

Hann er nú í 25 manna landsliðshópi Portúgals fyrir komandi Þjóðadeild og gæti komið við sögu þegar liðið mætir Wales í Lissabon í kvöld.

Ronaldo viðurkenndi fyrir leikinn að hann hefði hugleitt að hætta alfarið með landsliðinu eftir HM.

„Já, ég gerði það. Auðvitað hugsa ég alltaf um ákvarðanir mínar,“ sagði Ronaldo.

Hann ræddi málið meðal annars við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins og þjálfarann Jorge Jesus áður en hann tók ákvörðun um að halda áfram.

„Ég trúi enn að ég geti hjálpað landsliðinu að ná því sem það vill. Ég held að ég geti gefið landsliðinu stuðning minn, ekki bara með mörkum heldur líka utan vallar.“

Ronaldo hefur tvisvar orðið Þjóðadeildarmeistari með Portúgal og stefnir á að bæta þriðja titlinum í safnið.

Samhliða landsliðsmarkmiðinu hefur Ronaldo einnig sett sér afar metnaðarfullt persónulegt markmið. Hann þarf að skora 21 mark til viðbótar til að ná 1.000 mörkum á ferlinum.

„Bæði markmiðin eru mikilvæg. Þúsund mörk, já, og landsliðið. Að vinna Þjóðadeildina. Keppnin hefst á morgun og þetta er nýtt tímabil,“ sagði Ronaldo.

Ronaldo hefur skorað 138 mörk í 222 landsleikjum fyrir Portúgal og er langmarkahæsti landsliðsmaður sögunnar.

Portúgal

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið