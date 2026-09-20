Atlético vann Madrídarslaginn

Atlético Madrid vann Real Madrid 2-1 í mögnuðum Madridarslag á Metropolitano í dag.
Markalaust var í hálfleik en Atlético sneri leiknum sér í hag eftir hlé. Alejandro Grimaldo skoraði úr vítaspyrnu eftir að Dean Huijsen fékk rautt spjald fyrir brot í vítateignum.
Jonathan David skoraði svo annað mark Atlético á 59. mínútu og staðan orðin 2-0. Anstonioa Rudiger minnkaði muninn fyrir Real Madrid undir lokin en lengra komust þeir ekki.
Real Madrid lék manni færri stóran hluta síðari hálfleiks og tókst ekki að jafna metin.
Sigurinn lyftir Atlético upp fyrir grannana í höfuðborginni og gerir toppbaráttuna í La Liga enn áhugaverðari.